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07 июля 2025 в 18:51

Появилась новая информация об особняке, в котором жила семья Старовойта

SHOT: особняк семьи Старовойта выставили на продажу еще в мае

Особняк Романа Старовойта Особняк Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что дом на берегу бухты в районе Мякинино, в котором проживала семья бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, выставили на продажу в мае текущего года. По его информации, речь идет о роскошном особняке в классическом стиле.

Как уточнил канал, дом расположен на участке площадью 18 соток, он состоит из трех этажей и цокольного этажа с бассейном и сауной. Источник также отметил, что особняк семьи Старовойта имеет три отдельных входа и гостиную с камином и колоннами. SHOT утверждает, что его продавали за 260 млн рублей.

Как рассказала жительница деревни, рядом с которой проживал Старовойт, коттеджный комплекс бывшего министра является недоступным и закрытым. По ее словам, попасть туда невозможно. При этом сами дома построены явно не на «пенсионные» деньги, отметила женщина.

Ранее появилась информация, что Старовойта нашли мертвым. Рядом с его телом обнаружили наградной пистолет, который ему вручили, когда он возглавлял Курскую область.

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