Повышение ключевой ставки увеличило спрос на ипотеку в два раза

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После увеличения ключевой ставки Центробанка количество заявок на получение ипотеки для покупки новых квартир значительно выросло, пишут «Известия» со ссылкой на директора по продажам в федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева. По его словам, спрос увеличился сразу на 113%.

Спрос на жилье в России резко вырос. Количество заявок на ипотеку для покупки новостроек выросло на 113%, на вторичное жилье — на 8%, на загородную недвижимость — на 18%, — заявил Зайцев.

Рост связан с опасениями россиян, что изменения в ключевой ставке могут повлиять на другие условия продуктов с государственной поддержкой, добавил эксперт.

Ранее в Министерстве финансов России предложили снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Авторы инициативы считают, что государственную поддержку следует сохранить, но использовать более целенаправленно. В противном случае есть риск вызвать «ценовой перегрев» на рынке недвижимости.

Кроме того, правительство РФ выпустило постановление о повышении минимального размера первоначального взноса для ипотек с господдержкой с 15% до 20%. Как уточняет РБК, изменения касаются всех льготных программ — с господдержкой под 8%, семейной под 6%, а также IT-ипотеки и сельской ипотеки. Кроме того, на половину процентного пункта сокращаются субсидии банкам из бюджета на выдачу такой ипотеки. Ранее эксперты в беседе с NEWS.ru не исключали, что из-за этого в том числе могут измениться ставки по различным видам льготной ипотеки.