Новая ипотека с господдержкой в 2023 году: кому ее дадут, какой процент Правительство РФ повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20%

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Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Что об этом нужно знать?

Постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, датировано 9 сентября и вступит в силу 20 сентября.

«По кредитам (займам), по которым кредитный договор или дополнительное соглашение о рефинансировании заключены со дня вступления в силу постановления, заемщик оплачивает за счет собственных средств <...> 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома», — говорится в документе.

Также постановление снижает на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Что такое льготная ипотека

Программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках действует с апреля 2020 года. Она была продлена до 1 июля 2024 года. Ее главное условие — максимальная стоимость недвижимости на первичном рынке не должна превышать 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 6 млн — для других регионов.

Согласно утвержденным правилам, льготная ипотека выдается на готовое жилье у застройщика, квартиру в строящемся доме, участок под строительство жилого дома, дом с земельным участком. Также кредит может быть предоставлен на строительство частного дома самостоятельно или по договору подряда.

Ставка в рамках этой программы сейчас составляет 8% годовых.

Как и кто может взять льготную ипотеку

Ипотечный кредит по льготной ставке до 8% может оформить любой совершеннолетний гражданин России без ограничений по возрасту и семейному положению.

Банк может устанавливать дополнительные требования к клиентам. В программе господдержки участвуют больше 70 кредиторов.

С 2023 года оформить льготную ипотеку можно только один раз. Если заемщик повторно выдал кредит и не уведомил об этом банк, процентная ставка может быть повышена.

Как взять семейную ипотеку под 6%

Ипотеку под 6% могут оформить семьи, в которых в период с 2018 по 2023 год родился ребенок или есть несовершеннолетний любого возраста с инвалидностью, а также семьи, в которых есть два и более детей, не достигших 18 лет на момент подписания кредитного договора.

Программа семейной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. При этом родители ребенка с инвалидностью, который родился до 31 декабря 2023 года, могут приобрести жилье на льготных условиях до 31 декабря 2027 года.

Новые правила дальневосточной ипотеки под 2%

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина к концу года размер кредита по дальневосточной ипотеке будет повышен до 9 млн рублей. Также льготы распространят на всех сотрудников ОПК Дальнего Востока.

«Дальневосточная ипотека — это важнейшая программа для всех дальневосточников и бизнеса. Она позволила нам удвоить темп ввода жилья — чем больше жилья, тем ниже на него цены, чем ниже цены, тем выше спрос. И так далее», — сказал министр.

Программа предназначена для заселения дальневосточных регионов. Она действует до конца 2030 года. На настоящий момент льготный кредит выдают россиянам младше 35 лет на покупку квартир в новостройках либо вторичного жилья в сельской местности. Заемщиками также могут стать владельцы гектара на Дальнем Востоке — возраст в этом случае не ограничен. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.

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