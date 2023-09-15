В России хотят ограничить льготную ипотеку Минфин может понизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%

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В России предложили снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%, пишут «Известия». Эту инициативу высказал эксперт из Министерства финансов Иван Чебесков.

На данный момент льготные программы охватывают от 80% до 90% всего первичного рынка ипотеки. Этот процент должен уменьшиться, и уровень государственной поддержки не должен превышать 50%, — пояснил Чебесков.

В российских банках в текущем году отмечен значительный рост выдачи субсидированных ипотечных кредитов. Эксперты предполагают, что это может вызвать «ценовой перегрев» на рынке недвижимости. Авторы данного предложения о сокращении льготных ипотечных программ считают, что государственную поддержку следует сохранить, но использовать более целенаправленно.

Руководитель направления «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов ранее заявил, что ставки льготной ипотеки могут вырасти из-за решения правительства снизить размеры субсидий банкам на ипотеку с господдержкой на 0,5 процентного пункта. По его словам, ажиотажный спрос на ипотеку будет постепенно снижаться.

Президент России Владимир Путин ранее предложил выдавать ипотеку под 2% всем сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на Дальнем Востоке. Кроме того, глава государства призвал увеличить сумму ипотечного займа до девяти млн рублей. Такую меру предлагается распространить на лиц, желающих купить жилье площадью свыше 60 квадратных метров.