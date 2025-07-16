Путин назвал хитрюгой попросившего льготную ипотеку авансом сотрудника ММК

Президент России Владимир Путин назвал хитрюгой сотрудника Магнитогорского металлургического комбината. Мужчина попросил изменить условия программы «Молодая семья», чтобы участвовать в ней до появления ребенка и получать льготную ипотеку «авансом». Рабочий рассказал, что недавно женился, однако он и его супруга откладывают рождение наследника из-за отсутствия жилья.

Хитрюга, — пошутил в ответ Путин.

Российский лидер отметил, что в стране действует много мер поддержки семей. Тем не менее пока что их недостаточно, подчеркнул президент.

Вместе с тем Путин заявил, что в жизни нет большего счастья, чем дети. По словам главы государства, в них заключается смысл жизни. Президент посоветовал молодым людям не откладывать надолго рождение первого ребенка.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что в России необходимо установить дифференцированную ставку ипотеки в зависимости от региона. Он отметил, что это способствует развитию внутри страны.

Как считает директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев, возвращения массовой льготной ипотеки ждать не стоит. Он пояснил, что, несмотря на все свои плюсы, она привела к росту цен на жилье и, как следствие, снижению его доступности для населения.