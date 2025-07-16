Владимир Путин во время участия в съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

«Нет большего счастья»: Путин рассказал, в чем заключается смысл жизни Путин: в жизни нет большего счастья, чем дети

В жизни нет большего счастья, чем дети, заявил президент РФ России Владимир Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля. По словам Путина, в детях заключается смысл жизни.

Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле весь смысл жизни, — сказал глава государства.

Российский лидер посоветовал молодым сотрудникам предприятия не откладывать надолго рождение первого ребенка.

Он добавил, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны.

Ранее вице-премьер России Татьяна сообщила, что количество женщин репродуктивного возраста в России достигнет 27 млн к 2046 году. Она уточнила, что сейчас их число составляет 34 млн. По словам Голиковой, Россия живет на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения.

До этого в Госдуме предложили при рождении ребенка открывать каждому из них счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей. Депутат Сергей Миронов обозначил, что средства следует выделять из федерального бюджета для повышения рождаемости.