Ставки льготной ипотеки могут вырасти из-за решения правительства ЦИАН: ставки льготной ипотеки могут вырасти из-за решения правительства

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Ставки льготной ипотеки могут вырасти из-за решения правительства снизить размеры субсидий банкам на ипотеку с господдержкой на 0,5 процентного пункта, сообщил NEWS.ru руководитель направления «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов. Он пояснил, что, несмотря на официальную ставку по льготной ипотеке в 8%, многие банки выдают ее под более низкий процент — в 7,3–7,5%. А, как утверждают в Минфине, низкие процентные ставки разгоняют спрос, а затем и цены на жилье в России.

Снижение субсидий нацелено на то, чтобы убрать с рынка программы со ставками чуть ниже прописанного в программе (8%. — NEWS.ru). Такие ставки — под 7,3%, 7,5% и так далее — есть почти в любом банке. Но допускаю, что некоторые банки сохранят такие условия для заемщиков с большим первоначальным взносом и хорошей кредитной историей, — сказал Попов.

Он также ожидает, что ажиотажный спрос на ипотеку будет постепенно снижаться.

Ранее правительство РФ выпустило постановление о повышении минимального размера первоначального взноса для ипотеки с господдержкой с 15% до 20%. Как пояснили NEWS.ru в риелторской компании «Этажи», изменения касаются самых разных льготных программ — обычной льготной ипотеки под 8%, семейной под 6%, дальневосточной ипотеки, а также IT-ипотеки и сельской ипотеки. Кроме того, как уже упомянуто, на 0,5 процентных пункта сокращаются субсидии банкам из бюджета на выдачу такой ипотеки. Эксперты в беседе с NEWS.ru ранее не исключали, что из-за этого могут вырасти ставки по различным видам льготной ипотеки.