10 февраля 2026 в 12:00

После 40 лет дружба — это вопрос гигиены психики: каких людей нужно безжалостно исключить из общения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После 40 лет наступает время эмоциональной бережливости, когда энергия и психические ресурсы требуют мудрого распределения. Дружба в этот период становится осознанным выбором, а не данью привычке или долгу. Первыми в списке на исключение должны быть хронические «энергетические вампиры» — те, кто видит в вас лишь бесплатную психотерапевтическую службу. После общения с ними вы чувствуете себя опустошенным, будто выслушали многочасовой монолог о безысходности, не получив ни капли поддержки в ответ. Также стоит дистанцироваться от вечных пессимистов и нытиков, чья картина мира, как черная дыра, затягивает и окрашивает вашу реальность в серые тона. Их постоянный фон тревоги и недовольства подрывает ваше собственное ощущение стабильности и радости.

Отдельная категория — люди, привыкшие к токсичному соперничеству или скрытой зависти, маскирующейся под интерес. Они не искренне порадуются вашим успехам, а их комплисты часто имеют двойное дно. Общение с ними держит в постоянном тонусе ненужной настороженности. Важно сократить контакты и с теми, кто застрял в вашем общем прошлом, отказываясь признавать ваше личное развитие и изменения. Они ценят в вас не настоящую личность, а удобный образ из воспоминаний, ограничивая ваш рост.

Практическая рекомендация — начать с внутренней «ревизии». После каждого общения спросите себя: «Я чувствую прилив сил или опустошение? Мне спокойно и легко, или тревожно и тягостно?» Действуйте безжалостно, но постепенно: сведите общение к минимально приемлемому для вас уровню, перестаньте инициировать встречи, делиться сокровенным. Гигиена психики — это не жестокость, а высшая форма заботы о себе. Освобождая пространство от эмоционального шума, вы создаете условия для тишины, саморазвития и, возможно, для появления новых, созвучных вам людей, с которыми возможна настоящая, взрослая дружба.

Ранее сообщалось, почему после 60 лет люди часто предпочитают одиночество общению.

