Поселите его у забора — и весь сезон любуйтесь на коралловое облако! Неприхотливый красавец: и для живой изгороди, и для беседки

Посадите у забора величественный дельфиниум сорта «корал сансет» (Coral Sunset) — и все лето ваш сад будет утопать в сиянии закатного неба. Этот многолетник покоряет высокими, стройными свечами соцветий, окрашенными в изысканную гамму теплых кораллово-персиковых и лососевых оттенков. Он станет безусловной доминантой любого цветника, создавая потрясающий вертикальный акцент и притягивая восхищенные взгляды.

Растение удивительно неприхотливо, прекрасно зимует и ежегодно возвращается с новой силой, не требуя особых хлопот. Его можно высадить не только как живую изгородь или украшение беседки, но и в центре миксбордера, где он будет великолепно оттенять синие, фиолетовые или серебристые посадки.

Подарите себе это коралловое облако и наслаждайтесь великолепным зрелищем, которое длится с начала лета и до самой осени.

