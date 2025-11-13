Посадите в ноябре — весной сад укроет розово-лиловым ковром. Чудо-многолетник вырастет в самых тенистых уголках сада

Бальзамин — это настоящая звезда сада, которая будет усыпана цветами с начала лета и до самых осенних заморозков. Его главное волшебство — в невероятной щедрости цветения. Яркие розовые, красные, лиловые или белые цветки сплошным ковром покрывают кустик, создавая впечатление пышного букета. При этом он совершенно непривередлив и простит некоторые ошибки в уходе, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов.

Этот цветок предпочитает рассеянный свет или полутень, где его листва и лепестки не страдают от палящего солнца. Он любит влажную почву, но благодаря своим сочным стеблям может пережить кратковременную засуху. Чтобы цветение не ослабевало, его достаточно поливать по мере подсыхания грунта и изредка подкармливать комплексным удобрением для цветущих растений. Бальзамин прекрасно чувствует себя не только в открытом грунте, но и в контейнерах, украшая балконы и террасы. Его способность быстро восстанавливаться после дождя и ветра, а также устойчивость к болезням добавляют ему преимуществ. Посадив его один раз, вы на весь сезон обеспечите своему саду яркие краски и жизнерадостное настроение без лишних хлопот.

