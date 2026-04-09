09 апреля 2026 в 15:00

Посадите в апреле — и в июне участок покроется нежно-голубым бисером. Этот цветок не требует ни полива, ни подкормок

Омфалодес весенний — многолетник, способный превратить любую клумбу в небесно-голубое облако. Его высота редко превышает 20 сантиметров, поэтому растение идеально подходит для переднего плана цветников, бордюров и каменистых горок. Уже в мае над овальными вечнозелеными листьями распускаются сотни мелких цветков, удивительно напоминающих незабудки, но более насыщенного оттенка. Обильное цветение длится около трех недель, причем куртина разрастается настолько плотно, что под сплошным голубым покрывалом не видно ни земли, ни листвы.

Омфалодес совершенно неприхотлив: он предпочитает полутень или рассеянный свет, не требует частых поливов и отлично зимует без укрытия в средней полосе. Растение не болеет и не поражается вредителями, а его плотные подушки подавляют рост сорняков. Размножать его проще всего делением куста весной или после цветения. Посадите этот многолетник однажды — и каждую весну ваш сад будет встречать гостей небесной синевой, вызывая искреннее восхищение.

Омфалодес прекрасно сочетается с примулами, камнеломками, хостами и декоративными злаками. Его нежные голубые цветы создают прохладные акценты в теплых цветниках и добавляют воздушности каменистым композициям. Это идеальное растение для занятых садоводов, которые ценят красоту без лишних хлопот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
