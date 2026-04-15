15 апреля 2026 в 12:00

Посадите в апреле — дважды за лето сад окутают белоснежные махровые шары с золотистыми серединками. Многолетник-трудяга

Посадите в апреле — и в мае ваш сад окутает кружево из крупных белоснежных цветов. Клематис исаго (Isago) — это изящная японская лиана высотой 2,5–3 метра, выведенная селекционером Сусуму Арафуне в 1991 году.

Ее главное сокровище — крупные махровые цветки диаметром 12–15 см, похожие на пушистые белые шары с заостренными кончиками лепестков. Лепестки настолько тонкие, что напоминают полупрозрачную рисовую бумагу, слегка волнистые по краям. Центр каждого цветка украшают яркие желтые тычинки, придающие растению особую изысканность.

Цветение обильное, продолжается с мая по июнь на побегах прошлого года и повторяется в августе-сентябре на приросте текущего сезона. Сорт морозоустойчив, выдерживает температуры до -29 °C. Предпочитает солнечные места с притененным основанием и плодородные, водопроницаемые почвы.

Отлично подходит для вертикального озеленения беседок, арок и заборов. Посадите этот японский шедевр — и он подарит вашему саду настоящее облако белоснежной нежности.

