Посадите этот цветок в полутени — он удивит контрастом черно-фиолетовых листьев и сиреневых цветов

Пузырница физалисовая — это редкий многолетник, главная особенность которого — невероятно декоративная листва: молодые листья окрашены в насыщенный фиолетово-пурпурный, почти черно-зеленый цвет, который сохраняется в течение всего периода вегетации.

В апреле-мае на концах побегов высотой 20–25 см распускаются очаровательные сиренево-фиолетовые колокольчатые цветки, собранные в шаровидные соцветия диаметром до 5 см, по 10–20 штук в каждой грозди. Контраст ярких лиловых цветов и темной, почти черной листвы выглядит как настоящее ювелирное украшение в весеннем саду.

Пузырница физалисовая — эфемероид: после цветения надземная часть полностью отмирает, и растение уходит в покой до следующей весны. Зимостойкость у нее высокая — до −34 °C, укрытие на зиму не требуется. Она засухоустойчива, не нуждается в подкормках, предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву и солнечные участки или полутень. Размножают делением корневища раз в 4–5 лет или семенами. Важно помнить: все части растения ядовиты, поэтому работать с ним нужно в перчатках и не высаживать в местах, доступных для детей и животных.

Ранее были названы цветы-сидераты: красиво цветут и заодно удобряют грядки.