Посадила впервые! Весь сад в белоснежных переливах с июня по август!

Посадила впервые! Весь сад в белоснежных переливах с июня по август!

Анафалис жемчужный — серебристое чудо для ленивого цветника! Этот неприхотливый многолетник — настоящая находка для тех, кто хочет создать эффектный сад без лишних хлопот. Его нежные серебристые стебли и белоснежные соцветия-корзинки добавляют воздушности любому цветнику. Анафалис словно присыпан инеем даже в самый жаркий летний день, создавая иллюзию прохлады.

Растение идеально подходит для заполнения пустот между другими многолетниками. Его способность быстро разрастаться — не недостаток, а преимущество, когда нужно создать плотный покров. Цветет с конца июня до осени, сохраняя декоративность даже после высыхания. В срезке стоит неделями, прекрасно дополняя зимние букеты.

Единственный каприз — не любит сырости. В дождливое лето его опушенные листья могут поникать, но даже в этом есть свое очарование. Лучшие соседи — растения с контрастной фактурой: пурпурные астильбы, мясистые седумы или сочные хосты.

Совет: посадите анафалис возле садовой скамейки — его серебристые переливы особенно хороши в лунном свете. А еще он прекрасно маскирует оголившиеся стебли соседних растений, создавая иллюзию пышного цветения весь сезон.

Ранее сообщалось про многолетник, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!