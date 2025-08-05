На одном кусте 50 пурпурных шаров-соцветий! «Мисс Совершенство» моего сада

Гортензия крупнолистная «барон Пурпур» — настоящее украшение для любого сада! Этот восхитительный многолетник поражает воображение своими крупными пурпурно-розовыми соцветиями, достигающими 20 см в диаметре. Уникальная особенность сорта — способность менять оттенок цветков в зависимости от кислотности почвы, что позволяет создавать в саду настоящую живую палитру.

«Барон Пурпур» отличается продолжительным цветением с июня по сентябрь, сохраняя свою декоративность даже при первых осенних заморозках. Растение прекрасно чувствует себя в тенистых уголках сада, становясь идеальным решением для участков под кронами деревьев.

При всей своей роскошной внешности, эта гортензия удивительно неприхотлива. Достаточно обеспечить ей регулярный полив и несколько подкормок за сезон, чтобы наслаждаться пышным цветением. Сорт обладает хорошей зимостойкостью (до -23 °C) при условии легкого укрытия.

Для получения наиболее насыщенного пурпурного оттенка опытные садоводы рекомендуют подкислять почву раствором сульфата алюминия. Посаженная в рыхлый кислый грунт, эта гортензия будет радовать вас своим благородным цветением долгие годы, ведь на одном месте она может расти 15–20 лет!

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