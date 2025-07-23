Попробовали эту рыбу по-французски раз и влюбились — топ-рецепт в семье

Попробовали эту рыбу по-французски раз и влюбились — топ-рецепт в семье

Рыба по-французски — это блюдо, которое сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Нежное филе под сырной корочкой с помидорами получается сочным и ароматным. Такой рецепт станет украшением любого стола и понравится даже тем, кто не любит рыбу.

Ингредиенты:

филе белой рыбы — 500 г;

помидоры — 2 шт.;

сыр (моцарелла и пармезан) — 150 г;

прованские травы — 1 ч. л.;

чесночный порошок — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

базилик — для подачи.

Приготовление:

Филе выложите в форму, посолите и поперчите. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, выложите на рыбу. Сыр натрите на терке, смешайте с травами и чесночным порошком. Посыпьте рыбу сырной смесью. Запекайте 20–25 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте горячей, украсив базиликом.

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