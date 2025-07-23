Попробовали эту рыбу по-французски раз и влюбились — топ-рецепт в семье

Рыба по-французски — это блюдо, которое сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Нежное филе под сырной корочкой с помидорами получается сочным и ароматным. Такой рецепт станет украшением любого стола и понравится даже тем, кто не любит рыбу.
Ингредиенты:
- филе белой рыбы — 500 г;
- помидоры — 2 шт.;
- сыр (моцарелла и пармезан) — 150 г;
- прованские травы — 1 ч. л.;
- чесночный порошок — 0,5 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- базилик — для подачи.
Приготовление:
- Филе выложите в форму, посолите и поперчите.
- Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, выложите на рыбу.
- Сыр натрите на терке, смешайте с травами и чесночным порошком.
- Посыпьте рыбу сырной смесью.
- Запекайте 20–25 минут при 200 °C до золотистой корочки.
- Подавайте горячей, украсив базиликом.
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