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23 июля 2025 в 11:26

Попробовали эту рыбу по-французски раз и влюбились — топ-рецепт в семье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыба по-французски — это блюдо, которое сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Нежное филе под сырной корочкой с помидорами получается сочным и ароматным. Такой рецепт станет украшением любого стола и понравится даже тем, кто не любит рыбу.

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы — 500 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • сыр (моцарелла и пармезан) — 150 г;
  • прованские травы — 1 ч. л.;
  • чесночный порошок — 0,5 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • базилик — для подачи.

Приготовление:

  1. Филе выложите в форму, посолите и поперчите.
  2. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, выложите на рыбу.
  3. Сыр натрите на терке, смешайте с травами и чесночным порошком.
  4. Посыпьте рыбу сырной смесью.
  5. Запекайте 20–25 минут при 200 °C до золотистой корочки.
  6. Подавайте горячей, украсив базиликом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
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рыба
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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