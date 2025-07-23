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23 июля 2025 в 10:19

Эту запеканку успеваю сделать к завтраку — рыбная вкуснота проще омлета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыбная запеканка «Лентяйка» — это идеальное решение для быстрого и сытного завтрака. Она готовится всего за пять минут активного времени, а затем печется в духовке, освобождая вас для других дел. Сочетание рыбы, риса и яичной заливки делает блюдо одновременно питательным и легким.

Ингредиенты:

  • филе рыбы — 800 г;
  • рис — 50–100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Рис отварите до полуготовности, рыбу нарежьте кусочками.
  2. Смешайте все ингредиенты в форме для запекания.
  3. Запекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки.
  4. Подавайте горячей, украсив зеленью.

Для разнообразия можно добавить тертый сыр за 10 минут до готовности — получится аппетитная сырная корочка.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
рыба
запеканки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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