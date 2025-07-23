Эту запеканку успеваю сделать к завтраку — рыбная вкуснота проще омлета

Рыбная запеканка «Лентяйка» — это идеальное решение для быстрого и сытного завтрака. Она готовится всего за пять минут активного времени, а затем печется в духовке, освобождая вас для других дел. Сочетание рыбы, риса и яичной заливки делает блюдо одновременно питательным и легким.
Ингредиенты:
- филе рыбы — 800 г;
- рис — 50–100 г;
- лук — 1 шт.;
- сметана — 100 г;
- яйца — 4 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
- Рис отварите до полуготовности, рыбу нарежьте кусочками.
- Смешайте все ингредиенты в форме для запекания.
- Запекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки.
- Подавайте горячей, украсив зеленью.
Для разнообразия можно добавить тертый сыр за 10 минут до готовности — получится аппетитная сырная корочка.
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