Эту запеканку успеваю сделать к завтраку — рыбная вкуснота проще омлета

Рыбная запеканка «Лентяйка» — это идеальное решение для быстрого и сытного завтрака. Она готовится всего за пять минут активного времени, а затем печется в духовке, освобождая вас для других дел. Сочетание рыбы, риса и яичной заливки делает блюдо одновременно питательным и легким.

Ингредиенты:

филе рыбы — 800 г;

рис — 50–100 г;

лук — 1 шт.;

сметана — 100 г;

яйца — 4 шт.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление:

Рис отварите до полуготовности, рыбу нарежьте кусочками. Смешайте все ингредиенты в форме для запекания. Запекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте горячей, украсив зеленью.

Для разнообразия можно добавить тертый сыр за 10 минут до готовности — получится аппетитная сырная корочка.

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