Разоблачен один из популярных мифов о глютене Lancet Gastroenterol: глютен безопасен для пациентов с раздраженным кишечником

Пациенты с синдромом раздраженного кишечника (СРК) часто ошибочно связывают ухудшение состояния с глютеном или пшеницей, сообщает The Lancet Gastroenterology and Hepatology. Исследование показало, что на самочувствие пациентов могут влиять не столько сами ингредиенты, сколько их ожидания.

В эксперименте участвовали 29 человек, у которых был диагностирован СРК. Они сообщили об улучшении самочувствия после перехода на питание без глютена. Испытуемым предлагали попробовать батончики с содержанием глютена, с цельной пшеницей или без этих компонентов в случайном порядке. В итоге ухудшение самочувствия наблюдалось примерно с одинаковой частотой во всех группах, включая тех, кто принимал плацебо. Это свидетельствует о том, что на состояние участников влияли не столько компоненты препарата, сколько их ожидания.

Исследователи полагают, что для таких пациентов может быть полезным консультация диетолога и психологическая помощь. Это поможет безопасно включить в рацион продукты, содержащие глютен, и преодолеть ограничения в питании.

Ранее эксперты компании «Грейн Миллс» рекомендовали выбирать качественные крупы и муку, обращая внимание на свежесть, прозрачность поставок, соответствие ГОСТу и аграрным стандартам. Упаковка должна быть многослойной, герметичной и непрозрачной, у качественной крупы нет темных вкраплений, плесени, пыли или трещин.