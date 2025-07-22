Эти оладьи заменят целый ужин — готовятся за 20 минут

Для создания питательных оладий с кабачковой основой потребуется 2 молодых овоща среднего размера, которые измельчают при помощи терки и освобождают от излишков жидкости. К овощной массе добавляют 320 граммов мясного фарша (прекрасно подойдет смесь свинины и говядины), 1 куриное яйцо категории С0, 45 граммов пшеничной муки высшего сорта и щепотку морской соли.

Компоненты тщательно соединяют до образования однородной массы. На раскаленную поверхность сковороды с 15 мл растительного масла выкладывают порции теста при помощи столовой ложки, формируя аккуратные кружки. Обжаривание осуществляют при средней температуре по 160 секунд с каждой стороны до образования румяной поверхности.

Ароматные кабачково-мясные оладушки приобретают хрустящую корочку снаружи при сохранении сочной текстуры внутри. Подают блюдо в теплом виде, дополняя 20%-ной сметаной и веточками свежего укропа. Это решение идеально подходит для вечернего приема пищи, сочетая легкость овощей и питательность мясного компонента.