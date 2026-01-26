Попробовала вместо гуляша нашумевшую говядину по-кремлёвски: такая вкусная, не передать словами — попробуйте

Если привычный гуляш уже надоел, обязательно стоит приготовить говядину по-кремлёвски. Этот рецепт давно обсуждают хозяйки, и теперь понятно почему: мясо получается настолько мягким, что буквально тает во рту и распадается на волокна без ножа. Блюдо готовится просто, а результат легко тянет на праздничный уровень. Главный секрет — большое количество лука, сливочное масло и медленное тушение.

Для приготовления понадобится: говядина (лопатка или оковалок) — 1 кг, репчатый лук — 3–4 крупные головки, сливочное масло — 100 г, вода — 70 мл, уксус 9% — 2 ч. л., сахар — 1 ч. л., чеснок — 3 зубчика, уцхо-сунели — 1 ч. л., чёрный молотый перец — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Мясо нарезают крупными кусками, лук — полукольцами. В толстостенной кастрюле растапливают масло, обжаривают лук до прозрачности, затем добавляют говядину и дают ей слегка подрумяниться. После этого вливают воду, кладут уксус, сахар и специи, накрывают крышкой и тушат на самом слабом огне 1,5–2 часа. В самом конце добавляют чеснок. В итоге получается блюдо, которое легко заменяет гуляш и исчезает со стола первым — проверено не раз.

