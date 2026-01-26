Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 12:38

Попробовала вместо гуляша нашумевшую говядину по-кремлёвски: такая вкусная, не передать словами — попробуйте

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если привычный гуляш уже надоел, обязательно стоит приготовить говядину по-кремлёвски. Этот рецепт давно обсуждают хозяйки, и теперь понятно почему: мясо получается настолько мягким, что буквально тает во рту и распадается на волокна без ножа. Блюдо готовится просто, а результат легко тянет на праздничный уровень. Главный секрет — большое количество лука, сливочное масло и медленное тушение.

Для приготовления понадобится: говядина (лопатка или оковалок) — 1 кг, репчатый лук — 3–4 крупные головки, сливочное масло — 100 г, вода — 70 мл, уксус 9% — 2 ч. л., сахар — 1 ч. л., чеснок — 3 зубчика, уцхо-сунели — 1 ч. л., чёрный молотый перец — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Мясо нарезают крупными кусками, лук — полукольцами. В толстостенной кастрюле растапливают масло, обжаривают лук до прозрачности, затем добавляют говядину и дают ей слегка подрумяниться. После этого вливают воду, кладут уксус, сахар и специи, накрывают крышкой и тушат на самом слабом огне 1,5–2 часа. В самом конце добавляют чеснок. В итоге получается блюдо, которое легко заменяет гуляш и исчезает со стола первым — проверено не раз.

Ранее мы делились рецептом гречки по-грузински. Сытно, ароматно и по-домашнему: даже стараться не нужно, смешиваем — и в духовку.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкусный салат без заморских ингредиентов: готовим «Идеал» из 5 простых продуктов
Общество
Вкусный салат без заморских ингредиентов: готовим «Идеал» из 5 простых продуктов
Все готовят боул «Острый мед» с говядиной, и я попробовала: получилось вкусно и необычно
Общество
Все готовят боул «Острый мед» с говядиной, и я попробовала: получилось вкусно и необычно
Рулетики из свинины скрутите за 20 минут: дальше работает духовка — вкусный рецепт вместо котлет и гуляша
Общество
Рулетики из свинины скрутите за 20 минут: дальше работает духовка — вкусный рецепт вместо котлет и гуляша
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
Семья и жизнь
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
Беру 200 г шампиньонов и готовлю советскую подливу: шелковая и вкусная
Общество
Беру 200 г шампиньонов и готовлю советскую подливу: шелковая и вкусная
говядина
гуляш
подливы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Даже сразу не узнала»: Галкин шокировал подписчиков новым имиджем
Права в MAX и отмена автопродления: что изменится для водителей в 2026 году
Избивших российскую семью британцев могут объявить в розыск
Машина сбила ребенка на ледянке в Подмосковье
Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания
Экономист раскрыл, что будет с ценами на жилье в феврале 2026 года
Генерал ответил, когда ВСУ могут начать контрнаступление
«Умирает без помощи»: мать пострадавшего на Бали россиянина бьет тревогу
«Талибан» и США тайно обсуждают освобождение переводчика бен Ладена
Вучич озвучил предварительную стоимость сделки по выкупу доли в NIS
Эксперт раскрыл, сколько киевлян покинули город на фоне энергокризиса
Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии
В Греции произошел взрыв на фабрике печенья
БРИКС в 2026 году может подложить под доллар «финансовую бомбу»
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон освистали в пабе
Генерал раскрыл, что помешает ВСУ проявить активность в зоне СВО
Цифровизацию назвали главной причиной роста продаж антидепрессантов
Эксперт по трудовому праву рассказал, каких выплат лишает «серая» зарплата
Дмитриев раскрыл, кто затягивает установление мира на Украине
Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.