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04 июня 2026 в 09:15

Понадобятся баклажаны, яйцо и лук: чудо-блюдо 2 в 1 — гарнир в горячем виде и закуска в холодном

Фото: D-NEWS.ru
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Это чудо-блюдо из баклажанов — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки, ведь оно одинаково прекрасно и в горячем виде как сытный гарнир к мясу, и в холодном — как пикантная закуска.

Для приготовления понадобится: 3 средних баклажана, луковица, 2 зубчика чеснока, яйцо, соль, черный перец, паприка, сушеный базилик (по желанию), растительное масло для жарки.

Рецепт: баклажаны нарежьте кубиками размером 1,5-2 см. В отдельной миске слегка взбейте яйцо вилкой. Добавьте к баклажанам яйцо, посолите, поперчите, добавьте паприку и базилик, хорошо перемешайте.

Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, выложите его на тарелку. В эту же сковороду выложите баклажаны. Жарьте, помешивая, до мягкости и румяной корочки. Верните лук к баклажанам, добавьте выдавленный чеснок, перемешайте и прогрейте еще 1-2 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить баклажаны по этому рецепту и заметила, что благодаря яйцу баклажаны при жарке впитывают минимум масла. Чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в конце приготовления ложку сметаны — это придаст сочности и глубины вкусу.

Ранее стало известно, как приготовить из кабачков и курицы сытные биточки на ужин.

Проверено редакцией
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