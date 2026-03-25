25 марта 2026 в 13:25

Польза сала, о которой забыли, плюс рецепт: надо и пожилым, и молодым — вкусно на бутерброд

Фото: D-NEWS.ru
Сало — продукт, который зря многие исключают из рациона. При умеренном употреблении это не «вредная еда», а источник энергии и важных веществ. При заболеваниях нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Небольшие порции (1–3 кусочка в день) не перегружают рацион, но дают ощущение сытости и помогают избежать переедания. Сало содержит витамин D — именно тот, которого часто не хватает. Он помогает усваивать кальций и фосфор, поддерживает костную ткань и влияет на общее самочувствие. Также в составе есть холин — вещество, важное для работы мозга, памяти и обменных процессов.

Жиры в сале — это не только энергия, но и поддержка сосудов при умеренном употреблении. Плюс в составе есть жирные кислоты, включая омега-3 и омега-6, а также витамины A, E, группы B и микроэлементы, которые участвуют в работе иммунной системы.

Важно помнить простое правило: сало приносит пользу, если не переедать и сочетать его с нормальным рационом. Тогда это не «тяжелая еда», а рабочий продукт, который дает энергию и насыщение.

Ингредиенты: сало — 1 кг, вода — 1 л, соль — 3–4 ст. л., чеснок — 5–6 зубчиков, лавровый лист — 2–3 шт., перец горошком — 1 ч. л.

Воду доводим до кипения, добавляем соль, лавровый лист и перец. Опускаем сало и варим около 30–40 минут на слабом огне. Затем оставляем его остывать прямо в рассоле — так оно получается особенно нежным. После достаем, натираем чесноком и по желанию перцем, заворачиваем и убираем в холодильник.

Ранее мы делились рецептом салата «Финский». Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками.

Проверено редакцией
Читайте также
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Общество
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Правильный тушеный картофель без мути в бульоне: простой рецепт домашней вкуснятины
Общество
Правильный тушеный картофель без мути в бульоне: простой рецепт домашней вкуснятины
Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция
Общество
Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция
Белорусские картофельные лепешки с салом: 3 картошки и мука — съедаются по 10 штук
Общество
Белорусские картофельные лепешки с салом: 3 картошки и мука — съедаются по 10 штук
Луковый пирог: готовим домашний деликатес — вы не поверите, что это лук!
Семья и жизнь
Луковый пирог: готовим домашний деликатес — вы не поверите, что это лук!
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Росатом начал новый этап экстренного вывоза специалистов из Ирана
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

