Польза сала, о которой забыли, плюс рецепт: надо и пожилым, и молодым — вкусно на бутерброд

Польза сала, о которой забыли, плюс рецепт: надо и пожилым, и молодым — вкусно на бутерброд

Сало — продукт, который зря многие исключают из рациона. При умеренном употреблении это не «вредная еда», а источник энергии и важных веществ. При заболеваниях нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Небольшие порции (1–3 кусочка в день) не перегружают рацион, но дают ощущение сытости и помогают избежать переедания. Сало содержит витамин D — именно тот, которого часто не хватает. Он помогает усваивать кальций и фосфор, поддерживает костную ткань и влияет на общее самочувствие. Также в составе есть холин — вещество, важное для работы мозга, памяти и обменных процессов.

Жиры в сале — это не только энергия, но и поддержка сосудов при умеренном употреблении. Плюс в составе есть жирные кислоты, включая омега-3 и омега-6, а также витамины A, E, группы B и микроэлементы, которые участвуют в работе иммунной системы.

Важно помнить простое правило: сало приносит пользу, если не переедать и сочетать его с нормальным рационом. Тогда это не «тяжелая еда», а рабочий продукт, который дает энергию и насыщение.

Ингредиенты: сало — 1 кг, вода — 1 л, соль — 3–4 ст. л., чеснок — 5–6 зубчиков, лавровый лист — 2–3 шт., перец горошком — 1 ч. л.

Воду доводим до кипения, добавляем соль, лавровый лист и перец. Опускаем сало и варим около 30–40 минут на слабом огне. Затем оставляем его остывать прямо в рассоле — так оно получается особенно нежным. После достаем, натираем чесноком и по желанию перцем, заворачиваем и убираем в холодильник.

Ранее мы делились рецептом салата «Финский». Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками.