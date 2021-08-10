Политолог назвал округа, где «Единая Россия» может проиграть

В 29 одномандатных округах кандидаты от «Единой России» могут проиграть своим соперникам на выборах в Госдуму из-за конкурентной ситуации. Об этом говорится в докладе фонда «Либеральная миссия», который подготовил политолог Александр Кынев.

Эксперт отметил , что ЕР выдвинула 220 кандидатов по 255 округам. В 21 округе официально от партии либо никто не пошёл, либо выдвигается слабый кандидат.

Прогорать «Единая Россия» может в восьми округах в Москве: в Бабушкинском (от ЕР — телеведущий Тимофей Баженов, от КПРФ — депутат Валерий Рашкин), Кунцевском (от ЕР — телеведущий Евгений Попов, от КПРФ — доцент МГУ Михаил Лобанов), Нагатинском (от ЕР — эксперт ОНФ Светлана Разворотнева, её оппонент — член совета «Левого фронта» Анастасия Удальцова), Чертановском (единоросс и депутат ГД Роман Романченко против самовыдвиженца Романа Юнемана), а также в Тушинском, Ховринском и Черёмушкинском.

В Петербурге конкурентными стали Центральный (от ЕР — замглавы закса Сергей Соловьёв, от «Яблока» — Борис Вишневский) и Юго-Восточный округа. Также в список попали несколько региональных округов: Бурятский (№ 9), Хакасский (№ 35), по два округа в Красноярском крае (№ 54 и № 55), Хабаровском крае (№ 69 и № 70) и Иркутской области (№ 95 и № 96), Владивостокский, Астраханский, Барабинский (Новосибирская область, № 138), Таганрогский, Промышленный (Самарская область, № 165), Берёзовский (Свердловская область, № 170), а также два округа в Ярославской области (№ 194 и № 195).

Политолог считает, что единороссы могут выиграть в 175--204 округах. Для получения конституционного большинства партии нужно набрать по партийным спискам от 96 до 125 мандатов. Соответственно, риски получения простого большинства несёт только результат ниже 40% по спискам.

Единый день голосования в 2021 году в России пройдёт с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит выбрать депутатов Государственной думы. Этот орган будет избран на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в условиях пандемии трёхдневное голосование является оптимальным вариантом проведения выборов.