Памфилова объяснила трёхдневное голосование в сентябре

В условиях пандемии трёхдневное голосование является оптимальным вариантом проведения выборов. Об этом в интервью РИА Новости сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Памфилова отметила , что некоторые граждане задаются вопросом, нужно ли вообще проводить в стране выборы, если эпидемиологическая ситуация неблагоприятна, и не следует ли процедуру выборов перенести. Глава ЦИК считает последнее предложение неправильным, поскольку тогда становится не вполне понятно, на какой срок переносить выборы.

Кто может ответить на вопрос, сколько будет длиться эта пандемия? С какой интенсивностью, разновидностью и периодичностью она будет продолжаться? Ну, тогда давайте вообще заморозим все жизненно важные процессы: и общественно-политические, и социальные, и экономические, и культурные, и гуманитарные, и спортивные, и так далее. Это возможно? Нет, — сказала Памфилова.

По мнению главы ЦИК, следует адаптироваться к пандемии, чтобы в стране работали все основные институты и системы жизнеобеспечения. Именно поэтому был выбран оптимальный вариант — провести трёхдневное голосование, «которое обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность, но в то же время и расширяет возможности граждан».

Единый день голосования в 2021 году в России пройдёт с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит выбрать депутатов Государственной думы. Этот орган будет избран на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Ранее Элла Памфилова рассказала о кампании по дискредитации российских выборов.