Памфилова объяснила трёхдневное голосование в сентябре

В условиях пандемии трёхдневное голосование является оптимальным вариантом проведения выборов. Об этом в интервью РИА Новости сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Памфилова
Кто может ответить на вопрос, сколько будет длиться эта пандемия? С какой интенсивностью, разновидностью и периодичностью она будет продолжаться? Ну, тогда давайте вообще заморозим все жизненно важные процессы: и общественно-политические, и социальные, и экономические, и культурные, и гуманитарные, и спортивные, и так далее. Это возможно? Нет, — сказала Памфилова.
По мнению главы ЦИК, следует адаптироваться к пандемии, чтобы в стране работали все основные институты и системы жизнеобеспечения. Именно поэтому был выбран оптимальный вариант — провести трёхдневное голосование, «которое обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность, но в то же время и расширяет возможности граждан».
Единый день голосования в 2021 году в России пройдёт с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит выбрать депутатов Государственной думы. Этот орган будет избран на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.
Ранее Элла Памфилова рассказала о кампании по дискредитации российских выборов.