Полиэстер весь в складках — утюг под запретом: спасаю вещи паром из ванной за 15 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиэстер удобен в носке, но стоит помяться — и внешний вид сразу портится. А утюг часто запрещен, и рука тянется махнуть рукой на вещь. Есть простой способ привести ее в порядок без риска и лишней возни.

Секрет — в обычном паре. Перед началом проверьте ярлык: если утюг перечеркнут, значит, подойдет только щадящий метод. Застегните все пуговицы и молнии, повесьте вещь на плечики и слегка пригладьте складки влажными руками.

Дальше переносим одежду в ванную. Закройте дверь и включите горячую воду, чтобы комната наполнилась паром. Можно набрать ванну — эффект будет сильнее. Оставьте вещь внутри примерно на 15 минут.

Теплый влажный воздух размягчает волокна, и складки постепенно расправляются сами. После этого перенесите одежду в комнату и дайте ей спокойно высохнуть.

В итоге вещь выглядит аккуратно, без утюга и риска испортить ткань. Способ простой, а выручает постоянно.

Ранее сообщалось, что пыль в квартире появляется буквально за несколько часов и может превратить уборку в утомительный процесс. Особенно это заметно, если дома много декоративных предметов, комнатных растений или мягких игрушек.

Проверено редакцией
Общество
советы
домохозяйства
ткани
Марина Макарова
М. Макарова
