10 мая 2026 в 09:16

Бабушкино кружево снова как новое — без варки и химии: простой способ, от которого вау

Пожелтевшее кружево часто отправляют «на потом» или вовсе списывают, боясь испортить кипячением. А зря: вернуть белизну можно мягко и без риска. Все решают простые домашние средства и аккуратный подход.

Желтизна появляется из-за окисления нитей, поэтому важно не «выжигать» ее, а деликатно растворить. Смешайте теплую воду (около 30 °C), пищевую соду и немного перекиси водорода. В горячей воде кружево только пострадает и станет хрупким.

Погрузите изделие в раствор на 20–30 минут. Этого достаточно, чтобы ткань заметно посветлела. Дольше держать не стоит.

Если нет соды, подойдет лимонный сок — он действует мягче, но медленнее. Для старых вещей можно добавить пару капель нашатыря.

После замачивания тщательно прополощите кружево, чтобы не осталось разводов. Сушите только на горизонтальной поверхности, иначе оно вытянется.

Когда ткань высохнет, аккуратно прогладьте через влажную марлю. Хлорные отбеливатели лучше даже не открывать — они разрушают нити. Мягкий способ требует чуть больше времени, зато кружево выглядит свежо и служит дольше.

