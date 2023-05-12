Полиция нашла пропавшую жену экс-замминистра обороны Колмакова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские нашли пропавшую вчера жену экс-замминистра обороны России Александра Колмакова, передает РИА Новости. Ее обнаружили в Московской области живой и здоровой, женщина уже вернулась к семье. О том, что речь именно о супруге Колмакова, журналистам сообщил осведомленный источник.

Менее суток понадобилось сотрудникам полиции УВД по ЦАО для установления местонахождения пропавшей женщины, которую обнаружили на территории Московской области. В настоящее время жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает. Она находится с членами семьи, — рассказал представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что жену Александра Колмакова похитили в Москве. По информации канала, к этому могут быть причастны телефонные мошенники.

Baza писала, что о пропаже женщины стало известно 10 мая, последний раз Колмаков, руководящий в настоящее время Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) видел ее утром того же дня, когда она ушла на работу. Вечером бывшему первому замминистра обороны позвонил человек, потребовавший выкуп в миллион рублей.