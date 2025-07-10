Мужчина оставил жену на заправке и вспомнил о ней через 300 километров

Мужчина оставил жену на заправке и вспомнил о ней через 300 километров Французский пенсионер забыл жену на заправке и уехал в отпуск

Житель Франции забыл жену на заправке по дороге в отпуск, сообщает France 3. По его данным, 62-летний мужчина и его 62-летняя жена ночью ехали в Марокко. Женщина осталась на трассе в департаменте Де-Севр, ее супруг продолжил путь и заметил исчезновение лишь через 300 километров.

Вспомнить, где именно оставил жену, пенсионер не смог. Спавшая в машине 22-летняя дочь не смогла помочь отцу, так как также ничего не заметила.

Мы получили сбивчивый звонок около 8:30 утра. Мужчина не мог вспомнить, где и когда остановился, – сообщили жандармы департамента Ланды.

Полиция проверила записи с камер на платных участках трассы и выяснила, что ночью автомобиль останавливался несколько раз. Женщину нашли по сигналу ее телефона. Пропавшая провела ночь на заправке Памру. Женщина обратилась к местным жандармам и пожаловалась, что ее забыл муж. Мужчине пришлось возвращаться за супругой.

Ранее стало известно, что бывший морской пехотинец Мэтт Джонсон из Великобритании преодолел свыше 100 километров с холодильником за спиной, чтобы выполнить челлендж умершей супруги. В 2018 году ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Врач порекомендовал мужчине отказаться от физических нагрузок, однако жена морпеха пошутила, что ее «муж-идиот» обязательно прошагает 50 километров с холодильником на спине. После того как она внезапно скончалась из-за болезни сердца, Джонсон решил принять этот вызов и приступил к пешему походу с 35-килограммовым холодильником за плечами.