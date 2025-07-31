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31 июля 2025 в 19:38

Раскрыто состояние жены предполагаемого возлюбленного Дибровой

Жена предполагаемого возлюбленного Полины Дибровой оказалась жива

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена бизнесмена Евгения Товстика, которого СМИ называют предполагаемым возлюбленным Полины Дибровой, оказалась жива, сообщает журнал Super со ссылкой на близкий к семье источник. Сейчас женщина находится в глубокой депрессии и переживает сильный эмоциональный кризис на фоне происходящего.

Как пишет Super, в ее социальных сетях появилось сообщение о предательстве и крахе 22-летнего брака. В публикации утверждалось, что она лишилась семьи и была доведена до отчаяния после того, как муж якобы ушел к близкой подруге — Полине Дибровой.

На фоне резонанса в соцсетях появились слухи о ее смерти. Однако источник из окружения семьи Товстиков опроверг эти сообщения. По словам собеседника Super, с женщиной все в порядке, но она находится в крайне подавленном состоянии.

Ранее Диброва опровергла появившиеся в СМИ слухи о разводе со своим мужем — известным телеведущим Дмитрием Дибровым. Супруга объяснила, что их семья не распадается — Дмитрий улетел на несколько дней в Барселону к друзьям, в то время как она осталась в Москве.

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