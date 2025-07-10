На прощание со Старовойтом приехала бывшая жена и дети

На прощание со Старовойтом приехала бывшая жена и дети Экс-супруга и дети Старовойта посетили церемонию прощания с бывшим министром

Бывшая жена экс-главы Минтранса Романа Старовойта Светлана прибыла на церемонию прощания, передает корреспондент NEWS.ru. Также московскую Центральную клиническую больницу посетили его дети.

С начала церемонии родственники бывшего министра сидят около его гроба. В прощании приняли участие 15-летняя дочь Анастасия и 18-летняя Ангелина.

Попрощаться со Старовойтом прибыли ряд членов правительства РФ. В частности, к ЦКБ приехали вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и зампредседателя правительства Александр Новак. Кроме того, там находятся министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры РФ Ольга Любимова и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

На церемонию приехал новый министр транспорта России Андрей Никитин. Также в прощание принимают участие коллеги бывшего главы Минтранса и его друзья. Представители силовых структур оцепили территорию вокруг Центральной клинической больницы. На объект прибыло много сотрудников полиции, а в церемониальный зал можно попасть только по спискам.