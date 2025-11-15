Полезнее и вкуснее любых бутербродов — эта овощная пита стала любимым завтраком: уплетают даже дети

Основа для питы готовится всего 15 минут, а дальше — полет вашей фантазии. Можно собрать сытный завтрак, легкий обед или перекус на всю семью из того, что есть в холодильнике.

Для основы мне понадобится: кабачок (300 г), соль (0,5 ч. л.), яйца (2 шт.), мука (3 ст. л.), тертый сыр (70 г). Для начинки: творожный сыр, рукола, ветчина, помидор.

Начинаю с основы: кабачок очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. Добавляю соль, хорошо перемешиваю и оставляю на 5–7 минут, чтобы кабачок пустил сок. Затем тщательно отжимаю массу руками — это самый важный этап, иначе лепешки будут сырыми. В отжатый кабачок добавляю яйца, муку и тертый сыр. Перемешиваю до однородности. Противень застилаю силиконизированным пергаментом. Выкладываю тесто, формируя 3 тонких и максимально ровных круга. Выпекаю в разогретой до 200°C духовке 15 минут до золотистого края. Даю лепешкам немного остыть — так они станут прочнее. Теперь их можно начинять: смазываю творожным сыром, выкладываю ломтики ветчины, дольки помидора и свежую руколу. Пита готова!

