Подмосковье заняло второе место по эффективности промышленности Губернатор Воробьев: Подмосковье заняло второе место по эффективности промышленности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковье заняло второе место в российском рейтинге по эффективности промышленной политике, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, на результат повлияли новые льготы и форматы их предоставления. Оглашение рейтинга состоялось в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», сообщает «360».

Я должен отметить роль партнерства с министерством промышленности. По разным секторам плотное взаимодействие идет. И Фонд развития промышленности, промышленная ипотека, light industrial — все то, что сегодня реально работает, — подчеркнул глава Подмосковья.

По словам Воробьева, такие результаты — это стимул развивать промышленность дальше. Он подчеркнул, что отрасль играет для Подмосковья ключевую роль. На данный момент промышленность занимает 26% валового регионального продукта в Московской области, прибавляя ежегодно по 10-12% в индексе производства. Губернатор отметил, что в отрасли задействовано свыше 480 тысяч человек.

Воробьев добавил, что важно продолжить искать способы обеспечить экспорт. Его необходимо сделать доступным и понятным для малых и крупных предприятий. Он пообещал, что вопросы по отправке товаров в дружественные страны будут решены в ближайшее время.

Губернатор Московской области ранее рассказал о работе нового Информационного центра. По его словам, центр координирует работу областных пресс-служб, местных администраций и СМИ и позволяет быстрее реагировать на поступающие от жителей заявки.