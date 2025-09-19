Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 15:15

Подлива из лесных грибов: на ее аромат прибегает вся семья — простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибная подлива из лесных грибов — это блюдо, которое перенесет вас в осенний лес с первого вздоха. На ее аромат прибегает вся семья! А вкус — это насыщенный букет белых грибов или подберезовиков, нежность сливок, пикантность лука и глубина специй.

Простой рецепт: обжарьте 300 г измельченных лесных грибов с 1 луковицей до золотистости. Добавьте 2 ст. л. муки, перемешайте, влейте 300 мл сливок и 100 мл бульона. Тушите на медленном огне 15 минут, посолите, поперчите, добавьте укроп и чеснок.

Секрет идеальной консистенции — не кипятить сливки, чтобы подлива оставалась нежной. Подавайте с картофельным пюре, гречневой кашей или пастой — это блюдо станет главным акцентом вашего стола и не оставит равнодушным ни одного члена семьи.

Ранее стало известно, как замариновать белые грибы: простой рецепт — эти банки съедают до дна.

грибы
подливы
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
