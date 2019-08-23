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Перед тем как предложить кандидату место, более 70% предпринимателей в России проверяют соцсети претендентов.

Такие данные приводит опрос VK Business, который является платформой для развития бизнеса социальной сети «ВКонтакте».

Согласно исследованию, большинство работодателей проверяют личные страницы на подписки на профессиональные сообщества, наличие рабочих контактов и фото.

67% бизнесменов просят указывать ссылки на соцсети. Для 22% предпринимателей страницы в соцсетях являются решающим фактором при приёме на работу сотрудников. Они смотрят страницы, когда не знают, кого выбрать, сообщают авторы исследования.

76% работодателей следят за тем, что публично пишут их сотрудники и соискатели. Каждый четвёртый начальник контролирует только то, что касается его компании или работы. За всеми публикациями сотрудников следят 13% работодателей. Остальных начальников не интересует, что публикуют сотрудники.

Ранее портал «Здоровье Mail.ru» провёл исследование и выяснил, что россияне оказались сторонниками самолечения. Многие люди верят в альтернативную медицину и избегают походов к врачам.