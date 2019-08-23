https://static.news.ru/photo/39f0dae2-c585-11e9-8260-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жители России оказались сторонниками самолечения. Многие люди верят в альтернативную медицину и избегают походов к врачам.

Исследование провёл портал «Здоровье Mail.ru». Согласно его результатам оказалось, что 60% россиян сами подбирают себе лекарства, когда заболевают. При этом каждый пятый житель страны вовсе избегает медиков. Почти треть (31%) опрошенных хотя бы раз в жизни обращались к знахарям и целителям.

9% респондентов заявили, что к основному курсу лечения, прописанного врачом, они добавляют народную медицину. Гомеопатией, а также биологически активными добавками предпочитают лечиться всего 5% жителей России.

К врачам общаются 74% респондентов в случае странных для них симптомов болезни или при крайне тяжелом состоянии.

Ранее социологи озвучили данные опроса общественного мнения, посвящённого гомеопатическим препаратам. Выяснилось: россияне позитивно относятся к этому способу лечения заболеваний.

Более того, гомеопатию поддерживают некоторые депутаты Госдумы и врачи. Например, педиатры считают, что нет более эффективного способа лечения болезненного прорезывания зубов.

Другая часть медицинского сообщества в гомеопатию не верит. Они считают такие препараты неэффективными, а положительные результаты от лечения ими объясняют эффектом плацебо. News.ru собрал все «за» и «против» в специальном материале.