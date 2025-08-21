Почему ваш лук гниет за месяц и как хранить его всю зиму

Многие считают, что хранить лук просто: собрал, сложил в погреб — и готово. Но из-за нескольких типичных ошибок урожай может испортиться уже через пару недель.

Когда и как выкапывать лук

Сбор проводят только в сухую погоду. При этом ботву лучше не обрывать: в листьях есть питательные вещества, которые ещё перейдут в луковицу.

Первая сушка

После выкопки оставьте лук на солнце на два часа, затем аккуратно стряхните землю и перенесите в тёмное проветриваемое место — подойдёт чердак или погреб.

Основная просушка

Она длится 10–14 дней. Луковицы нужно переворачивать каждый день, чтобы они подсыхали равномерно.

Обрезка ботвы

Когда лук просохнет, отрежьте ботву острым ножом, отступив от шейки около 5 см. Длинные корни тоже можно укоротить.

Сортировка и хранение

Перед закладкой уберите повреждённые или сомнительные луковицы — их лучше использовать сразу. Больные экземпляры обязательно выбросьте, чтобы они не заразили остальной урожай.

Соблюдение этих правил поможет сохранить лук до весны без гнили и потерь.

