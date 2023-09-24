МВД России поддержало инициативу вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова запретить длительную парковку и стоянку такси в жилой зоне более 30 минут. Что об этом нужно знать?
Руководитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что проект требует совместной проработки с заинтересованными органами.
«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», — говорится в письме Черникова.
Почему таксистам хотят запретить парковаться в жилой зоне
Депутат Борис Чернышов в авторском Telegram-канале 17 августа отметил, что в Москве нужно прекратить «захват» дворов стоянками такси.
«Направил в ГИБДД предложение ввести запрет на парковку и стоянку машин такси в жилой зоне более чем на 30 минут. А выдавать лицензии таксопаркам нужно только при условии наличия у них собственной или арендованной парковки или гаража для машин. Дворы и общественные паркинги — для горожан, а не для предпринимателей, которые хотят сэкономить за счет удобства москвичей. У вас во дворе стихийная парковка такси и негде поставить машину? Присылайте информацию в мою интернет-приемную», — написал парламентарий.
Как стать таксистом в России, какие разрешения нужны, куда подавать заявление
С 1 сентября 2023 года в силу вступили новые положения федерального закона, регулирующие работу таксистов. Теперь перевозить пассажиров смогут водители, работающие как самозанятые, зарегистрировавшие ИП, а также граждане, устроившиеся по найму в одну из компаний. Сообщалось, что самозанятые лица обязаны иметь соглашение с одной из служб заказа. Индивидуальные предприниматели смогут самостоятельно заниматься перевозками без сервиса-посредника.
Чтобы иметь возможность работать в такси, необходимо подать заявку в МФЦ или через портал «Госуслуги». С 1 сентября разрешение выдают бесплатно: электронная лицензия будет направлена на почту в течение пяти рабочих дней после отправки заявления. Документ запрещено передавать третьим лицам.
Также водителям для работы в такси необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем и права категории В. При этом гражданин должен иметь стаж не менее трех лет, справку об отсутствии судимости и выписку из реестра такси. Самозанятым следует пройти аттестацию. Таксисты также должны знать город, в котором планируют работать: адреса социально значимых объектов и достопримечательностей.
Почему в России подорожало такси
По информации «Известий», с начала 2023 года перевозчики уже подняли тарифы в такси на 10–30%. Росстат привел данные, что стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет.
По мнению специалистов, изменения в сфере такси, которые вступили в силу 1 сентября 2023 года, могут привести к снижению числа водителей в сервисе, что в свою очередь повлечет за собой резкий скачок цен на поездки.
Эксперты считают, что стоимость поездок может вырасти еще на 10–20%. Другие допускают, что из-за предстоящих высоких расходов агрегаторы поднимут ценник в пять раз.
Читайте также:
Хирург объяснил опасность идеи выдавать водительские права сразу на 20 лет
Не только Aurus: 5 автомобилей, на которые пересадят российских чиновников
Понауехали: бегство мигрантов может увеличить зарплаты россиян