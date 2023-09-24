Почему в РФ хотят запретить таксистам стоять в жилой зоне, зачем это нужно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МВД России поддержало инициативу вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова запретить длительную парковку и стоянку такси в жилой зоне более 30 минут. Что об этом нужно знать?

Руководитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что проект требует совместной проработки с заинтересованными органами.

«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», — говорится в письме Черникова.

Почему таксистам хотят запретить парковаться в жилой зоне

Депутат Борис Чернышов в авторском Telegram-канале 17 августа отметил, что в Москве нужно прекратить «захват» дворов стоянками такси.

«Направил в ГИБДД предложение ввести запрет на парковку и стоянку машин такси в жилой зоне более чем на 30 минут. А выдавать лицензии таксопаркам нужно только при условии наличия у них собственной или арендованной парковки или гаража для машин. Дворы и общественные паркинги — для горожан, а не для предпринимателей, которые хотят сэкономить за счет удобства москвичей. У вас во дворе стихийная парковка такси и негде поставить машину? Присылайте информацию в мою интернет-приемную», — написал парламентарий.

Как стать таксистом в России, какие разрешения нужны, куда подавать заявление

С 1 сентября 2023 года в силу вступили новые положения федерального закона, регулирующие работу таксистов. Теперь перевозить пассажиров смогут водители, работающие как самозанятые, зарегистрировавшие ИП, а также граждане, устроившиеся по найму в одну из компаний. Сообщалось, что самозанятые лица обязаны иметь соглашение с одной из служб заказа. Индивидуальные предприниматели смогут самостоятельно заниматься перевозками без сервиса-посредника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы иметь возможность работать в такси, необходимо подать заявку в МФЦ или через портал «Госуслуги». С 1 сентября разрешение выдают бесплатно: электронная лицензия будет направлена на почту в течение пяти рабочих дней после отправки заявления. Документ запрещено передавать третьим лицам.

Также водителям для работы в такси необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем и права категории В. При этом гражданин должен иметь стаж не менее трех лет, справку об отсутствии судимости и выписку из реестра такси. Самозанятым следует пройти аттестацию. Таксисты также должны знать город, в котором планируют работать: адреса социально значимых объектов и достопримечательностей.

Почему в России подорожало такси

По информации «Известий», с начала 2023 года перевозчики уже подняли тарифы в такси на 10–30%. Росстат привел данные, что стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет.

По мнению специалистов, изменения в сфере такси, которые вступили в силу 1 сентября 2023 года, могут привести к снижению числа водителей в сервисе, что в свою очередь повлечет за собой резкий скачок цен на поездки.

Эксперты считают, что стоимость поездок может вырасти еще на 10–20%. Другие допускают, что из-за предстоящих высоких расходов агрегаторы поднимут ценник в пять раз.

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