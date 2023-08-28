Автомобили, гаджеты, такси, аренда жилья: что и как подорожает этой осенью На какие товары и услуги вырастут цены в сентябре — ноябре

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Осенью эксперты ждут заметного подорожания отдельных товаров и услуг. В ряде случае аналитики объясняют рост цен изменением курсов валют. Поэтому в особой зоне риска — импортная продукция. Некоторые товары могут вырасти в цене на десятки процентов. NEWS.ru узнал, что подорожает этой осенью больше всего.

Компьютеры и техника

Основной фактор, влияющий на рост цен в этих сегментах, — увеличение стоимости производства. Также здесь работает рост курсов валют, причем не только евро/доллара, но и юаня к рублю. «Увеличение стоимости электронных компонентов и материалов, сокращение производственных мощностей из-за глобальных событий — все это может негативно повлиять на цену конечного продукта», — сказал NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, динамика курса — это лишь повод к повышению цен на электронику, которое и так, скорее всего, планировалось к осени. Это связано с традиционным ростом спроса на смартфоны и ноутбуки в преддверии нового учебного года. По оценкам эксперта, в первую очередь подорожание коснется самых массовых моделей, которые подорожают на 5–7%. При этом существенных скидок на устаревшие модели в этом году можно не ждать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобили

С 1 августа в России резко повысили утилизационный сбор на ввоз иномарок. Помимо повышения сбора как такового новые правила сильно ограничивают ввоз машин физическими лицами с целью перепродажи. Ситуацию усугубляет и слабый руль. Как рассказал NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто, все это может привести к росту цен на автомобили этой осенью в среднем на 5–10%.

«Отечественные автомобили Lada подорожают менее заметно, потому что [в их производстве] велика доля российских комплектующих, а те иномарки, которые завозят в Россию по параллельному импорту, могут сразу подорожать на 10% в зависимости от класса и от того, на сколько вырос утилизационный сбор для этих конкретных машин. Чем больше объем двигателя — тем больше утилизационный сбор», — пояснил эксперт.

По словам Моржаретто, цены уже начали расти. В частности, об их повышении объявил АвтоВАЗ. Пока оно коснулось некоторых дорогих комплектаций семейств Lada Niva и Lada Vesta.

Электронные сигареты

Как сообщил Telegram-канал Mash, с весны электронные сигареты, или вейпы, подорожали уже на 10%. Самые популярные модели электронок везут из-за границы, где их покупают за валюту. Опрошенные NEWS.ru эксперты допускают, что подорожание может быть еще выше. Впрочем, этот рост будет плавным и при стабилизации курса рубля, например, на уровне 85–90 руб. за доллар цены отступят от своих максимумов. Тем не менее через полгода вейпы, вероятно, все равно будут дороже, чем сейчас, на 15–20%.

Одежда и обувь

С большой долей вероятности осенью могут подорожать одежда и обувь. По словам участников рынка, многое будет зависеть от курсов валют. Сразу три представителя компаний по продаже одежды и обуви, в том числе иностранных марок, поговорили с NEWS.ru на условиях анонимности. Один из продавцов отметил, что в течение семи первых месяцев 2023 года цены на его товары не поднимались, но из-за резкого ослабления рубля уже в августе пришлось увеличить расценки на 20%. Ведь свои товары компания закупает за рубежом. Если курс снизится, цены снизятся тоже, говорит собеседник NEWS.ru.

Представитель другой компании отметил, что ее одежда и обувь подорожали на 30% еще год назад, сразу после начала спецоперации на Украине. И две недели назад магазину пришлось поднять цены еще на 10–15% из-за роста курсов доллара и евро.

Третий продавец отмечает, что на цены влияет не только курсовая динамика, но и то, что в Европе подорожали хлопок и производство. В Турции, откуда тоже массово везут одежду и обувь, после землетрясения нарушилась логистика, и расходы на нее тоже выросли. Также там выросли и траты производителей. В результате за год в фешен-индустрии цены в среднем поднялись на 25%, утверждает спикер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аренда квартир

По данным «Авито Недвижимости», за год (июль 2023 года к июлю 2022 года) средняя ставка долгосрочной аренды в России увеличилась на 13,6%, до 25 тыс. руб. По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», на середину августа средние ставки аренды однокомнатной квартиры по выборке из городов с населением более 500 тыс. жителей стали на 13% выше, чем год назад. Осенью цены поднимутся еще больше, в частности из-за повышения ключевой ставки ЦБ в ответ на падение курса рубля.

Подорожание ипотеки (как следствие повышения ключевой ставки) при сохраняющейся переоцененности первичного и вторичного жилья заставляет многих отложить покупку квартиры и снимать. На фоне активного спроса осенью собственники могут поднять цены на аренду на 5–15%.

Отделочные и строительные материалы

Стоимость материалов для ремонта жилья может вырасти на 20–30%. По данным специалистов, в России материалы за год уже подорожали на 10–20%. Сейчас простой ремонт без стоимости работ за квадратный метр обходится в 7,8 тыс. руб. в Москве и 8,1 тыс. руб.— в Петербурге.

Осенью из-за ослабления рубля подорожают товары, расчеты за которые производятся по курсу доллара и евро. Это фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и многое другое.

Путевки по России

Ситуация с динамикой стоимости путевок особенная в силу сезонного фактора. Традиционно осенью туры на отдых в России дешевеют, что связано с завершение купального сезона в Крыму и Краснодарском крае. В этом году снижение цен может составить 25–30% по отношению к летним ценам, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Тем не менее по сравнению с прошлым годом (осень 2022 года) отдых внутри страны обойдется туристам дороже, в среднем на 10–12%. Более ощутимо цены вырастут на те направления, которые пользуются повышенным спросом. Среди лидеров 2023 года — Кавказские Минеральные Воды (рост цен за год на 15%) и Дагестан (рост на 14%). В Крыму, потерявшем туристов, цены по сравнению с 2022 годом снизились примерно на 12%, отмечает Ромашкин.

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Путевки за границу

Что касается отдыха за рубежом, то, как рассказал NEWS.ru вице-президент АТОР Артур Мурадян, для стимулирования спроса отельеры и перевозчики совместно с туроператорами формируют более бюджетные программы на осень.

«Скорее всего, такая тенденция продлится до октябрьских-ноябрьских праздников, а значит, ряд зарубежных направлений станет чуть более доступным для туристов», — говорит он. Но только в том случае, если курс рубля будет относительно стабильным, подчеркивает эксперт.

Проживание в гостиницах

Предпосылок для роста цен на проживание в отелях в России пока нет, рассказал NEWS.ru президент крупнейшей гостиничной сети в стране Cosmos Hotel Group Александра Биба. Но он допускает, что из-за колебаний курса валют могут вырасти в цене стройматериалы (сейчас Cosmos Hotel Group в процессе строительства сразу нескольких новых отелей в Москве, Карелии, на Байкале).

«И тут надо принимать во внимание тот факт, что прежде всего может произойти удорожание себестоимости строительства, а также могут повыситься операционные затраты на расходные материалы. Но при этом у нас много федеральных контрактов, где уже зафиксированы годовые цены, и поэтому мы не видим для себя существенных рисков», — отметил он.

Проезд в такси

По данным «Известий», с начала 2023 года перевозчики уже подняли тарифы в такси на 10–30%. А по данным Росстата, стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет. И это только начало.

С 1 сентября отрасль такси ждут большие перемены. В частности, водителям нужно будет получить разрешение на работу. По мнению специалистов, предстоящие изменения могут привести к снижению числа водителей в сервисе, что в свою очередь повлечет за собой резкий скачок цен на поездки.

Одни эксперты считают, что стоимость поездок может вырасти еще на 10–20%. Другие допускают, что из-за предстоящих высоких расходов агрегаторы поднимут ценник в пять раз.

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