В России дорожает аренда квартир: почему растут цены, что будет осенью Падающий рубль способен подогреть спрос и спровоцировать рост цен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сейчас около четверти россиян проживают в съемных квартирах. И больше половины их них заявили, что стоимость аренды за последний год увеличилась на 10-40%. О росте цен свидетельствуют и данные аналитиков. NEWS.ru рассказывает, насколько еще может подорожать аренда этой осенью.

Как подорожала аренда по мнению россиян

Более половины россиян (56%) отмечают рост стоимости аренды квартир за последний год, следует из данных опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах».

34% респондентов указали, что по сравнению с 2022 годом арендные ставки выросли на 10–15%, еще 32% сообщили о повышении стоимости аренды на 20–25%. Еще 18% опрошенных отметили, что аренда стала дороже на 30%, а 16% россиян заявили о росте цен более чем на 40%.

Более половины участников опроса (58%) сейчас платят за съемное жилье от 40 до 60 тыс. руб. в месяц, еще 16% отдают за это свыше 60 тыс. руб., и только 13% — от 20 до 40 тыс. руб. в месяц.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Где аренда подорожала сильнее всего

По данным «Авито.Недвижимости», за год (июль 2023 года к июлю 2022 года) средняя ставка долгосрочной аренды в России увеличилась на 13,6% и составила 25 тыс. руб. Среди 33 крупных городов России сильнее всего этот показатель вырос в Томске (+33,3%), Омске (+30%), Ставрополе (+28,6%) и Волгограде (+28,6%). «Так, наибольший рост цен за год наблюдается в городах с относительно низкими ставками и может объясняться не очень большим предложением», — сказал NEWS.ru руководитель категории долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константин Каменев.

В июле средняя арендная ставка практически не менялась, хотя в некоторых городах аренда существенно подорожала. Наибольший рост цен аналитики «Авито.Недвижимости» зафиксировали в Барнауле (+11,1%), Краснодаре (+10%), Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону (+9,1%).

По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», на середину августа средние ставки аренды однокомнатной квартиры по выборке из городов с населением более 500 тыс. жителей на 13% выше, чем год назад. Сильнее всего аренда подорожала в Перми (+27%), Владивостоке (+26%), Челябинске (+25%) и Саратове (+22%). Снижение ставок зафиксировано в Севастополе (-14%) и Москве (-1%).

За месяц, по данным «Циан.Аналитики», аренда однокомнатной квартиры на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионеров, Московская и Ленинградская области) в среднем подорожала на 4,7%, до 23.7 тыс. руб. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры составила 23,2 тыс. (+7,3%).

Сильнее всего за месяц съемное жилье подорожало в Краснодаре: арендовать однушку там можно за 26,1 тыс. (+17% за месяц). В Москве аренда однокомнатных квартир сейчас стоит в среднем 46,5 тыс. (+8,1% за месяц), двухкомнатных — 82,4 тыс. (+9,9%).

В компании «Этажи» фиксируют менее резкий рост цен. Так, средняя стоимость аренды однушек в 16 крупнейших городах за месяц увеличилась на 0,8%, до 21,5 тыс. руб., двухкомнатных квартир — на 0,7%, до 26,1 тыс. руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как могут вырасти арендные ставки осенью

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, повышение ключевой ставки ЦБ в ответ на падение курса рубля не останется для рынка аренды незамеченным.

«В сентябре мы ожидаем реакции рынка на подъем ключевой ставки. Возможно, часть потенциальных покупателей перейдет в сегмент аренды и тем самым увеличит спрос. Возможно, часть собственников решит повысить арендные ставки», — объясняет NEWS.ru руководитель направления «Аренда» компании Apple Real Estate Владимир Родионов. Но при любом сценарии снижения цен на арендном рынке можно не ждать — предпосылки для этого просто отсутствуют, замечает эксперт.

Замдиректора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова связывает растущий спрос на аренду в первую очередь с повышением ипотечных ставок. Подорожание ипотеки при сохраняющейся переоцененности первичного и вторичного жилья заставляют многих отложить покупку квартиры и арендовать, поясняет она. По прогнозу Поляковой, на фоне активного спроса осенью собственники могут поднять цены на аренду на 5–15%.

По мнению руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, рост арендных ставок сохранится до середины сентября из-за сезонной цикличности. В августе и начале сентября из активного предложения уходят лоты по невысоким ценам, что приводит к увеличению ставок в среднем по рынку. После спада спроса (в октябре-ноябре) этот показатель возвращается к уровням, близким к исходным, объясняет эксперт. «В этом году мы ожидаем более высокого роста цен — на 8–10% — из-за постепенного возвращения уехавших в прошлом году, постепенной отмены практики удаленной работы и снижения доступности покупки жилья на фоне дорожающей ипотеки», — говорит Попов.

Фото: shutterstock.com

Как можно сэкономить на аренде

Понятно, что ближайшие пару месяцев на съем жилья будет пик спроса, а значит, и цен. Если решение вопроса с арендой квартиры терпит и планируется снимать большое жилье (его снимают менее охотно), сделку можно перенести на октябрь — декабрь и в результате сэкономить как минимум на годе аренды. А возможно, и больше, если жилье будет арендовано на более долгий срок.

Перед подписание договора следует изучить рынок и другие предложения в данном районе. У арендодателя цена может оказаться завышенной. Тогда следует показать ему аналоги, близкие к тем, которые есть на рынке в данный момент. Это повысит шансы на скидку.

Снизить арендную ставку можно, увеличив желаемый срок съема. Большинство собственников чаще всего заинтересованы в том, чтобы жильцы как можно дольше снимали квартиру — это гарантирует стабильный доход. Также сбить цену можно, предложив оплату на несколько месяцев вперед. Не стесняйтесь внимательно осмотреть квартиру. Недостатки по ремонту или по технике могут быть использованы как аргумент для торга.

Кроме того, в некоторых случаях стоимость аренды может быть компенсирована государством и работодателями.

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