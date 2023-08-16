Россияне пожаловались на рост арендной платы за жилье Росгосстрах: 56% россиян заметили рост арендной платы за жилье за год

56% россиян пожаловались на рост стоимости аренды квартиры за последний год, сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах». При этом 58% респондентов платит за съемную недвижимость от 40 до 60 тысяч рублей в месяц.

34% опрошенных указали, что по сравнению с предыдущим годом аренда поднялась на 10-15%, еще 32% заметили, что стоимость выросла на 20-25%. При этом 18% респондентов обратили внимание на то, что съем недвижимости подскочил на 30%. Еще 16% россиян пожаловались на рост более чем на 40%.

В среднем (58%) россияне платят от 40 до 60 тысяч рублей за съемное жилье. При этом 16% отдают за аренду более 60 тысяч рублей, 13% — от 20 до 40 тысяч рублей. Лишь 11% опрошенных платят за съем менее 20 тысяч рублей.

Треть (34%) респондентов считают, что цена за съем слишком высока, еще 30% находятся в поисках более бюджетных вариантов, в то время как 29% считают размера арендной платы приемлемым. Вместе с тем, каждый второй россиянин (51%) признался, что торговался с хозяевами недвижимости.

Ранее крупные риелторские компании направили правительству инициативу о введении компенсации 30% за аренду жилья семейным парам. Предполагается, что компенсировать траты можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога либо изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды.