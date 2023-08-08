Российским семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья «Известия»: российским семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Семейные пары в России, проживающие в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидии на аренду жилья до 30%, пишут «Известия». По данным издания, такую инициативу в правительство направили крупные риелторские компании. Предполагается, что компенсировать жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога либо изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья.

В настоящее время письмо поступило в аппарат правительства РФ. Также данную идею поддержали в «Народном фронте». Там считают, что налоговые вычеты по аренде жилья могут выступить в качестве меры по стимулированию рождаемости.

Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы, — заявил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Он также указал на то, что уменьшение расходов на аренду жилья позволит семьям быстрее накопить на ипотечный взнос, это в свою очередь поддержит спрос на строительство нового жилья. Девелоперы также отметили, что данная мера может оказать положительное влияние на рынок новостроек.



Ранее независимый эксперт-демограф Алексей Ракша заявил, что причиной снижения рождаемости в России является падение уровня доходов на душу населения, а также общая ситуация в экономике. По его словам, росту рождаемости могли бы способствовать единоразовые выплаты крупных сумм при рождении второго и третьего ребенка.

В свою очередь лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил для подъема демографии ввести отцовский капитал, когда отец в официальном браке будет получать единовременную выплату в 500 тысяч рублей за одного ребенка.