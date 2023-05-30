Демограф рассказал, как повысить рождаемость в России Демограф Ракша: крупные единоразовые выплаты помогут повысить рождаемость в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной снижения рождаемости в России является падение уровня доходов на душу населения, считает независимый эксперт-демограф Алексей Ракша. В беседе с «360» он также предположил, что на ситуацию влияет и общая ситуация в экономике. По его словам, росту рождаемости могли бы способствовать единоразовые выплаты крупных сумм при рождении второго и третьего ребенка.

Доходы упали, у нас уровень доходов на душу населения ниже, чем в 2013 году, и повышаться особо не собирается. Динамика рождаемости вторых и третьих детей напрямую зависит от реальных доходов населения, — считает эксперт.

Он отметил, что сегодня в России действуют эффективные меры стимулирования рождаемости, в том числе материнский капитал за вторых и третьих детей, а также программа льготной ипотеки для молодых семей.

Если третий ребенок рожден после 2019 года, то государство дает 450 тысяч. За три года эта мера принесла 100 тысяч дополнительных третьих и последующих детей. Маткапитал на второго ребенка принес с 2007 по 2021 или 2022 год около 2,5 миллиона дополнительных вторых и последующих детей, — объяснил Ракша.

По мнению эксперта, наиболее действенной мерой должны стать единоразовые выплаты крупных сумм — например, 1 млн рублей на второго ребенка и 1,5 млн — на третьего. Это должно поднять рождаемость как минимум на 15%, считает демограф.

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил для подъема демографии ввести отцовский капитал, когда отец в официальном браке будет получать единовременную выплату в 500 тысяч рублей за одного ребенка.