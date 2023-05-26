В Госдуме предложили ввести отцовский капитал Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести отцовский капитал для поднятия демографии

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Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил для подъема демографии ввести отцовский капитал, сообщает РИА Новости. Согласно предложению, отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка.

Внутри официального брака отец получает единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей за рождение одного ребенка. И один миллион рублей за рождение в семье ребенка, каждого следующего после третьего, — сказал Слуцкий.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что выделение молодым семьям России сертификатов на 1 млн рублей для приобретения автомобиля является значимым вопросом соцподдержки и может улучшить демографическую ситуацию в стране. Он подчеркнул, что если есть политическое решение, деньги на различные проекты находятся, и привел в пример материнский капитал.

Нилов заметил, что выделение государством денег молодым семьям на покупку автомобиля может простимулировать рождаемость, особенно в регионах, так как облегчит решение многих бытовых проблем.