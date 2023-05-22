В Госдуме объяснили цель идеи выдавать россиянам 1 млн рублей на машину Депутат Нилов заявил об улучшении демографии с помощью сертификатов на машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выделение молодым семьям России сертификатов на 1 млн рублей для приобретения автомобиля является значимым вопросом соцподдержки и может улучшить демографическую ситуацию в стране, рассказал в разговоре с Lenta.ru депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что если есть политическое решение, деньги на различные проекты находятся, и привел в пример материнский капитал.

Нилов заметил, что выделение государством денег молодым семьям на покупку автомобиля может простимулировать рождаемость, особенно в регионах, так как облегчит решение многих бытовых проблем.

Во многих населенных пунктах необходимо преодолеть массу сложностей, чтобы отвезти ребенка в больницу, школу, сад, на кружки и так далее, — отметил парламентарий.

Кроме того, по словам Нилова, данная программа также может стать отличной мерой поддержки отечественного автопрома.

Законодатель также указал на необходимость определения критериев, по которым семья сможет претендовать на покупку автомобиля за счет государства.

Например, банкирам, чиновникам, министрам, депутатам такая мера социальной поддержки не нужна. Но это очень небольшой процент от общего количества молодых семей. Думаю, программа может быть распространена на 95% семей, — высказал мнение депутат.

Ранее Нилов прокомментировал предложение о введении в России шестидневной рабочей недели. Он рассказал, что согласно действующему трудовому законодательству отдельные предприятия в стране уже работают по такому графику, исходя из поставленных государством задач.