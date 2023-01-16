Аналитики рассказали, будут ли падать цены на аренду жилья Эксперты: падение цен на аренду жилья в России продолжится

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Арендные ставки на жилье в стране будут снижаться, заявили NEWS.ru представители сервиса «Авито.Недвижимость» и федерального портала «Мир квартир». К концу декабря спрос на долгосрочную аренду квартир в России сократился на 15,7% по сравнению с ноябрем. А это означает сильную конкуренцию среди собственников за деньги квартиросъемщиков.

При отсутствии роста экономики и ее неясных перспективах, в условиях нарастающей тревожности и негативных ожиданий арендаторов большого роста ставок быть не может, а падение продолжится и будет охватывать все больше городов, — сказал гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В этих условиях арендодатель может требовать послаблений у собственников: заезда с животными, заселения компанией по два-три человека, чтобы арендовать в складчину, сокращения суммы депозита и так далее.

Руководитель направления долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константин Каменев тоже не ждет заметного роста цен в этом году.

Наоборот, у потенциальных нанимателей сейчас есть возможность торговаться с арендодателями и попытаться подобрать себе жилье на более выгодных условиях, — сказал аналитик.

По данным «Авито.Недвижимости», в целом по России к концу декабря спрос на долгосрочную аренду квартир сократился на 15,7% (по сравнению с ноябрем). Средняя ставка аренды в 25 тыс. руб. пока не изменилась, но цены в ряде крупных городов заметно снизились. В Москве — на 5,5%, в Перми — на 5,6%, в Волгограде — на 5,9%. В условиях экономической нестабильности потенциальные арендаторы не уверены в завтрашнем дне и на время откладывают поиск квартиры и переезд.