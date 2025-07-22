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22 июля 2025 в 19:45

«Лучшее решение в жизни»: женщина в 38 лет переехала в дом престарелых

Business Insider: австралийка в 38 лет переехала жить в дом престарелых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

38-летняя австралийка после разрыва длительных отношений с партнером решила переехать жить в дом престарелых, передает Business Insider. По словам женщины, это было лучшим решением в ее жизни. Сначала она два месяца снимала квартиру, но это показалось ей дорогим вариантом. После навестила родственницу в доме престарелых и та посоветовала ей переехать в этот приют для почтенных граждан.

Я понимаю, что нечасто встретишь тридцатилетнего в доме престарелых. Но каждое утро по средам, когда я присоединяюсь к своим седовласым соседям, чтобы сыграть в бинго, я понимаю, что это лучшее решение в моей жизни, — отметила она.

До этого стало известно, что по меньшей мере девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в американском штате Массачусетс. Отмечается, что трагедия произошла в городе Фолл-Ривер.

Ранее сообщалось, что Астраханский Советский районный суд признал виновным в убийстве 67-летнего мужчину. Как передает пресс-служба регионального СУСК, он получил восемь лет колонии строгого режима за убийство из ревности 64-летней сожительницы в доме-интернате.

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