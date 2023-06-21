Как вернуть деньги за аренду жилья: все способы В каких случаях затраты на аренду могут быть компенсированы и кем

Фото: shutterstock.com

Минстрой предлагает возвращать молодым россиянам половину платы за аренду жилья. Однако, согласно условиям ведомства, они должны параллельно копить на первый взнос по ипотеке для покупки собственной квартиры. NEWS.ru узнал, кто и как сегодня может получить компенсацию за съемное жилье.

Что предлагают в Минстрое

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило запустить программу компенсации 50% за съемное жилье россиянам до 35 лет. Условие для субсидирования — накопление первого взноса по ипотеке для приобретения жилья в новостройках.

Над программой Минстрой работает вместе с Росмолодежью и фининститутом развития жилищной сферы «ДОМ.РФ». По оценкам ведомства, ежегодно в программе смогут участвовать до 310 тыс. человек. По мнению чиновников, в основном это будут молодые люди от 23 до 27 лет, которые недавно закончили учиться в вузах и уже начали работать. В Минстрое рассчитывают, что при субсидировании молодежь сможет накопить на первый взнос по ипотеке за пару лет.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, правительство анонсирует подробности программы в ближайшие пару месяцев. Но когда именно она будет запущена, пока неизвестно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что ранее сообщали о программе компенсации

Ранее сообщалось, что средний размер субсидии может составить 18 тыс. руб., а компенсация аренды — до 75% платежа, но не более одного МРОТ по региону. Но, видимо, теперь решили сократить льготу до 50% от платежа.

По предыдущим данным, претендовать на получение поддержки смогут россияне, которые официально трудоустроены в течение трех месяцев и более, не принимали участие в других программах, у них нет долгов по налогам и жилья в собственности или если площадь квартиры ниже норматива (какого именно, не уточнялось, но минимальная санитарная норма для выделения гражданину временного жилища составляет 6 кв.м. — NEWS.ru).

Средний доход желающего участвовать в программе за 1,5 месяца не должен превышать средний по стране, то есть около 70 тыс. руб. Впрочем, все эти параметры могут измениться, так как программа еще дорабатывается.

Как еще можно сэкономить на аренде квартиры

Жилье за счет работодателя

Иногда затраты на аренду жилья гражданину может компенсировать работодатель. По закону эта обязанность возникает в случае, если он пригласил на работу иногороднего сотрудника, то есть когда последний, по предварительному согласованию, переезжает в другую местность. Иными словами, когда переезд связан именно с рабочей необходимостью.

Тогда компания компенсирует траты, связанные с переездом работника и членов его семьи, перевозкой личного имущества и обустройством на новом месте (основания для компенсаций закреплены в статье 169 ТК РФ).

Фото: shutterstock.com

Гораздо реже бизнес выплачивает компенсацию за съем жилья добровольно. Причем он может как компенсировать понесенные затраты работникам, так и арендовать жилое помещение для их размещения самостоятельно.

Жилье за счет государства

Некоторым категориям граждан оплату аренды жилья компенсирует государство. В частности, сотрудникам полиции и Росгвардии. Условием для получения компенсации является отсутствие дома или квартиры в собственности в населенном пункте, где служит силовик, а также невозможность предоставления жилья работодателем. Также компенсацию могут оформить члены семей сотрудников, погибших или умерших во время службы. Здесь условия схожие: работодатель сотрудника не может предоставить им жилье, они не снимают жилье по договору социального найма и не имеют своего жилья.

Максимальный размер компенсации в Москве и Санкт-Петербурге — 15 тыс. руб., в других городах и населенных пунктах — 2,7–3,6 тыс. руб. Эти суммы увеличиваются на 50%, если с сотрудником живут трое и больше членов семьи или если семья погибшего сотрудника состоит из трех и более человек.

Важно: компенсация аренды возможна только при отсутствии свободной служебной жилой площади. Поэтому сначала подается рапорт на предоставление служебного жилья.

Фото: shutterstock.com

Какие еще существуют программы компенсации аренды

ДОМ.РФ ранее запустил проект льготной аренды жилья в регионах. С 2022 года подобный арендный проект реализуется в Южно-Сахалинске в рамках строительства жилого комплекса «Уюн-парк». Это 148 квартир, которые будут переданы правительству области для сдачи в аренду жителям региона, в том числе отдельным категориям граждан по субсидируемым ставкам. Первые жильцы заселятся в арендованные квартиры в 2024 году.

В 2021-м льготную аренду запустили в Воронеже. Под нее отдали 41 из 165 квартир в арендном доме ЖК «Современник». Власти региона сами выбрали категории жильцов, которые могут претендовать на льготы. В их числе, например, оказались врачи, работники сферы образования, культуры и спорта.

Льготники вносят лишь 20% от рыночной стоимости аренды, остальные 80% компенсируют региональные власти и ДОМ.РФ. К примеру, небольшую студию можно арендовать всего за 2,9 тыс. рублей в месяц при рыночной цене около 14,6 тыс. руб. за тот же период.

Пока воронежская инициатива рассчитана на три года. Известно, что аналогичные проекты арендного жилья с льготной программой планировали запустить в 2023 году в Екатеринбурге и Тюмени.

Что эксперты думают о льготной аренде жилья

Эксперты в сфере жилищной политики поддерживают идею развития арендного жилья. Сейчас на долю арендных квартир приходится всего лишь 9% от всего жилого фонда, в то время как в развитых странах этот показатель доходит до 40%.

Фото: shutterstock.com

Экономисты выступают за субсидирование арендных платежей тем, кто копит на свое жилье, считая, что это выглядит правильнее, чем субсидирование кредита на первоначальный взнос. Остается только вопрос о требовании к максимальным доходам участника программы, которое ранее указали в Минстрое — 70 тыс. руб. за полтора месяца. Как правило, эта сумма — зарплата человека из региона, в Москве она обычно выше. Поэтому, если требование не пересмотрят, жители столицы вряд ли смогут массово получить новую льготу.

Читайте также:

Милонов поддержал идею компенсации 50% стоимости аренды жилья для молодежи

Кредит на первоначальный взнос по ипотеке: как получить помощь государства

Брать ипотеку или снимать квартиру: что выгоднее в 2023 году