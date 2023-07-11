Сочи, Анапа, Геленджик: сколько стоит снять квартиру у моря в 2023 году Эксперты назвали города-курорты с самой дешевой арендой жилья

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

За год стоимость посуточного съема недвижимости в городах на юге России выросла в среднем на 16%. Причем цены на аренду увеличились как на морских курортах, так и в населенных пунктах, находящихся далеко от пляжей. Сколько в 2023 году стоит снять квартиру в Сочи, Анапе и других южных городах и где это будет дешевле — в материале NEWS.ru.

Насколько выросла аренда квартир на юге за последний год

По данным «Циан Аналитики», за год в анализируемых городах (Краснодар, Ростов-на-Дону, Геленджик, Анапа, Сочи, Новороссийск) посуточная аренда подорожала в среднем на 16%. Цены выросли в Геленджике — на 24%, Анапе — на 22%, Новороссийске — на 18%, Ростове-на-Дону — на 14%, Сочи — на 8% и Краснодаре — на 7%.

Самые низкие расценки на посуточную аренду этим летом в Краснодаре — 2,6 тыс. руб., отмечают аналитики. Среди приморских городов самая дешевая аренда в Новороссийске — 3,6 тыс. руб. в сутки. Дороже всего снять квартиру в Геленджике (5,71 тыс. руб.) и Сочи (5,60 тыс. руб.). В Анапе средняя стоимость суток аренды составляет 4,4 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 3 тыс. руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным федерального портала «Мир квартир», посуточная аренда однокомнатной квартиры эконом- или комфорт-класса на российских курортах сегодня составит в среднем 2,2-3,5 тыс. руб. в сутки. Так, в Анапе средняя стоимость суток аренды квартиры сейчас составляет 2,9 тыс. руб. Это на 22,5% больше, чем в прошлом году, в Геленджике — 3,3 тыс.руб. (+18,2% за год). Дороже всего аренда обойдется в Сочи — 3,7 тыс. руб. (25,8% за год). В Краснодаре этот показатель составляет 2,5 тыс. руб. (+9,5% за год), в Ростове-на-Дону — 2,8 тыс. руб. (+19,7% за год).

Как вырос спрос на аренду квартир на юге

В 2023 году эксперты наблюдают очередной всплеск интереса к съему жилья в Сочи. Так, по сравнению с прошлым годом спрос на летнюю аренду в этом городе увеличился на 23%, в Геленджике он вырос на 15%, в Анапе — на 14%, следует из данных портала «Мир квартир». В Краснодаре и Ростове-на-Дону этот показатель также повысился — на 10% и 9% соответственно.

По сравнению с прошлым годом спрос на аренду жилья на Черноморском побережье вырос на 30%, комментирует директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Сочи Павел Быков. «Естественно, что такой ажиотаж ведет к росту средних ставок аренды, а особо привлекательные варианты забронированы до конца сезона», — замечает он.

Сейчас, по его словам, при аренде жилья нужно быть особо осторожными, поскольку в такие периоды растет количество мошенников, которые привлекают потенциальных жертв заниженными ставками аренды. Эксперт советует отдыхающим более внимательно изучать договор аренды, особенно в части сроков и вариантов досрочного расторжения.

Сколько стоит месяц аренды квартиры у моря

За аренду жилья на две недели этим летом на российском юге придется отдать 40–80 тыс. руб. в зависимости от локации. В Краснодаре и Ростове-на-Дону это будет в среднем около 40 тыс. рублей, в городах на побережье — в среднем 50–80 тыс. руб.

Соответственно, аренда на месяц будет стоить вдвое дороже — 80-170 тыс. руб., причем в приморских городах — как минимум 100 тыс. руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для сравнения: загородный дом в Подмосковье этим летом можно снять за 299,6 тыс. руб. в месяц. Это в среднем, если брать и небольшие дачные домики, и полноценные коттеджи, пригодные для проживания круглогодично. Дома и дачи эконом-класса сдаются в среднем за 61,3 тыс. В целом по стране средняя ставка аренды сейчас составляет 193,2 тыс. руб. и 33,9 тыс. руб. в месяц соответственно.

От чего зависит стоимость аренды квартиры на юге

В первую очередь — от удаленности того или иного города от моря. Этим, в частности, объясняется разница в стоимости аренды квартиры в Ростове-на Дону (до Азовского моря от Ростова-на-Дону около 40 км, до Черного моря — 450 километров) и, например, Анапы — города, который расположился непосредственно на черноморском побережье.

На конкретном курорте цена за размещение зависит от типа жилья, его площади, класса, комплектации, расстояния от пляжа, аэропортов, вокзалов, центра города, рассказывает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«Популярная локация может добавлять к цене до 50%», — говорит он. По словам эксперта, в этом году цены выросли на фоне инфляции и того факта, что Крым уже не так конкурирует с Краснодарским краем, как раньше.

Куда на юг поедет больше всего туристов в 2023 году

Как ранее писал NEWS.ru, самым популярным курортным направлением в 2023 году станет Краснодарский край. В Сочи, Анапе и других городах региона по итогам этого года ожидается 17–17,5 млн туристов. И 56% из них — именно в летние месяцы. К слову, на днях в Сочи из-за ливней была перекрыта федеральная трасса А-147, а в самом городе введен режим ЧС. А в Анапе властям пришлось запретить купаться в море из-за шторма и сильного течения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым, несмотря на регулярные отголоски боевых действий, остается номером два среди пляжных направлений. Но сюда за год должны приехать уже заметно меньше людей — 4,5–5 млн человек. И если в Краснодарский край туроператоры продали по состоянию на конец мая 50% летних путевок, то в Крым — около 40%.

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