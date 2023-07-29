В России вырастет утильсбор на ввоз иномарок С 1 августа в России в несколько раз вырастет утильсбор на ввозимые для перепродажи авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 августа в несколько раз увеличится утилизационный сбор на ввоз легковых и коммерческих автомобилей и автобусов для последующей перепродажи, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации. При этом для тех, кто ввозит автомобиль для личного пользования, условия останутся прежними.

Частные покупатели по-прежнему будут использовать льготный тариф — 3,4 тысячи рублей за автомобиль возрастом до трех лет и 5,2 тысячи рублей за машины старше трех лет.

Полную ставку придется платить юридическим лицам, гражданам, ввозящим иномарки с целью перепродажи, а также тем, кто завозит на территорию РФ более одного авто за год или если объем двигателя такой машины составляет более трех литров.

Ставку налога для перекупщиков индексируют в 1,7–3,7 раза на легковые авто в зависимости от объема двигателя, в 2,5–3,4 раза — на коммерческий транспорт и в 1,7 раза — на грузовики. Кроме того, в 2,2–4,8 раза повысят тариф на автобусы, в 8,7 раза — на электробусы. Индексация коснется как нового, так и подержанного транспорта.

О повышении утильсбора ранее просили генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Они мотивировали свои просьбы проблемами конкуренции с автопроизводителями из Китая, которые в последние месяцы занимают все большую долю рынка.

При этом отечественные дилеры обратились к правительству с просьбой отложить индексацию, которая, по их мнению, приведет к росту цен и замедлит восстановление рынка.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков объяснил причину отзыва документов у машин, ввезенных в Россию по параллельному импорту. По его словам, проблема заключается в недобросовестной работе лабораторий, выдающих документы. Специалист пояснил, что они работают с нарушениями действующих норм.