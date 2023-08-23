Вейпы резко подорожают: когда и на сколько вырастут цены, с чем связано Эксперты рассказали, чем будет обусловлено изменение стоимости электронных сигарет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сообщил Telegram-канал Mash, уже в сентябре электронные сигареты, или вейпы, подорожают в среднем на 30%. В числе причин столь резкого роста называют слабый рубль, сложности с логистикой и ужесточение законов. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, могут согласиться с этим прогнозом лишь частично. Подробнее о том, на сколько могут вырасти цены на вейпы, — в нашем материале.

Как ограничивают продажу вейпов

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Кроме того, 1 июня устройствами для парения можно торговать только в магазинах и специальных павильонах. Также девайсы запрещено выкладывать на открытых витринах.

Осенью правительство России получит право определять перечень ароматизаторов к вейпам, запрещенных к продаже. Запрет вступит в силу с 1 марта 2024 года. Как пишут «Известия», Минздрав России уже подготовил соответствующий список и он довольно обширный. В него попали пищевые ароматизаторы фруктов и овощей, растительные вкусовые примеси и их производные — ваниль, пряности, имбирь, корица. Включены подсластители — патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы, а также кофеин, гуарана и таурин. Кроме того, упомянуты лекарственные средства, биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты.

Между тем в Госдуме предлагают вернуться к идее полного запрета вейпов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что думают об ограничениях продавцы

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) опасаются, что включение в черный список ароматизаторов, пищевых добавок, а также солевого никотина приведет к запрету оборота вейпов, ведь ароматизаторы являются их неотъемлемой частью. Их используют при производстве 100% жидкостей для электронных систем доставки никотина (вейпов).

Аналогичного мнения придерживаются в Cоюзе предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) и Профессиональном альянсе участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС). Эксперты предупреждают, что это может привести к продаже с нелегального рынка.

Что происходит с ценами на вейпы

С весны вейпы подорожали уже на 10%. Самые популярные модели электронок везут из-за границы, где их покупают за валюту. За последние месяцы рубль сильно ослаб. 14 августа курс доллара торговался по 101,75 руб., а евро — выше 111 руб. Осенью вейпы подорожают еще на 30%.

На сколько вырастут цены на вейпы

Исполнительный директор VSK group Максим Тищенко допускает, что в моменте этот рост цен может быть еще выше. Впрочем, все эти прогнозы еще не говорят о том, что завтра товар, который вчера стоил 100 рублей, будет продаваться за 130. Во-первых, подорожание будет достаточно плавным, подчеркивает Тищенко. «Сами продавцы понимают, что если они резко поднимут ценник, то покупатель к ним просто не придет. Он будет искать товар по старым ценам или покупать там, где чуть-чуть подешевле», — объясняет собеседник NEWS.ru.

По словам эксперта, сейчас рубль слишком ослаблен, но к концу года курс доллара может стабилизироваться на уровне 85–90 руб. Тогда цены отступят от своих максимумов. В перспективе полугода или больше рост цен от сегодняшних уровней составит не более 15–20%, прогнозирует Тищенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему дорожают электронные сигареты

Первая и основная причина — падение курса рубля. «Электронные сигареты и аналогичная продукция продолжат расти в цене прежде всего из-за нестабильного курса валют. Ведь вся продукция и сырье у нас заграничное», — комментирует директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих.

Кроме того, таможенники стали тщательнее проверять грузы с никотиносодержащей продукцией: они сверяют позиции и активнее проверяют сертификаты на товары. Представители рынка указывают, что контроль за ввозом электронных сигарет усилился из-за ужесточения наказания за продажу продукции несовершеннолетним. Многим импортерам приходится доставлять в Россию небольшие партии вейпов из опасений ареста продукции, рейдов и штрафов. По словам Максима Тищенко, государство делает все, чтобы ограничить доступ к электронным сигаретам детям, и за этим строго следят. Плюс ведется активная борьба с контрафактом.

«Проблемы с доставкой товара есть и будут связаны с тотальным ужесточением требований к качеству товара, санитарным нормам. Всю продукцию тщательно проверяют. И это ужесточение будет происходить до тех пор, пока наши ушлые предприниматели не перестанут завозить в страну контрафакт». Важно понимать: данные риски продавец и производитель будут закладывать в конечную стоимость продукта.

Кирилл Плохих добавляет, что на ситуацию с ценами также будет влиять решение ЦБ о повышении ключевой ставки. «Теперь кредиты будут выдаваться бизнесу минимально, примерно под 12%. Соответственно, бизнесу придется больше денег отдавать банку», — говорит он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как это может повлиять на объем контрафакта вейпов

По мнению Кирилла Плохих, на фоне роста цен риск приобрести контрафактную продукцию повышается.

«Когда растет стоимость популярного продукта, огромное количество потребителей пытается усидеть на двух стульях — купить дешево и без потери качества. На таких потребителях пытаются заработать нечистые на руку дельцы, которые продают некачественные продукты под этикеткой известного бренда», — объясняет он. Эксперт добавляет, что такой товар поставляется в магазины через разные серые схемы. В итоге человек может отравиться.

Максим Тищенко, напротив, считает, что благодаря активным действиям со стороны государства риски приобрести контрафакт в настоящее время снизились и продолжают снижаться.

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